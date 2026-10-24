Cần Thơ đầu tư 5.387 tỉ đồng xây hơn 2.940 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 24.10, TP. Cần Thơ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, với hơn 2.940 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 5.387 tỉ đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng

Theo đó, dự án có tổng diện tích gần 7,4ha nằm ở khu vực Yên Trung (phường Cái Răng), do Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư.

Dự án bố trí 6 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 29 tầng, với hơn 2.940 căn hộ. Đồng thời, bố trí 2 tòa chung cư nhà ở thương mại có mục đích sử dụng hỗn hợp cao 30 tầng, cùng công trình thương mại, dịch vụ và các công trình phụ trợ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng

Bên cạnh đó, còn có các công trình xã hội gồm: Trường mầm non, trạm y tế, các khu đất trường tiểu học và trung học cơ sở, không gian sinh hoạt cộng đồng… Dự án cũng dành khoảng 1,78ha cho cây xanh và mặt nước; đồng thời bố trí giao thông nội bộ, chỗ để xe và các công trình phục vụ sinh hoạt…

Dự kiến tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 48 tháng kể từ ngày chủ đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không vượt quá ngày 31.5.2030.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc dự án Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô, thông tin về dự án nhà ở xã hội

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc dự án Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô cho hay, dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng được thiết kế với căn hộ có công năng hợp lý; công trình bảo đảm an toàn, hệ thống hạ tầng vận hành ổn định và chi phí sử dụng phù hợp. Tới đây, công ty sẽtập trung bố trí nguồn lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý nhấn mạnh, dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng là một dấu mốc quan trọng và quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc chăm lo cho nhu cầu an cư chính đáng của người lao động.

Quan điểm của thành phố là phát triển không phải chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh tế, hay hiện diện mạo các công trình, mà còn bằng khả năng tạo cơ hội để người dân có chỗ ở an toàn, phù hợp với thu nhập; đồng thời thuận tiện đi lại, học tập, làm việc và chăm lo gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu

Theo ông Lê Công Lý, phường Cái Răng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong kết nối và mở rộng đô thị phía Nam của TP. Cần Thơ. Do đó, dự án này sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở và tạo không gian đô thị mới tại Cái Răng.

UBND thành phố mong muốn nơi đây được vận hành tốt, cư dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ thiết yếu, trẻ em có trường học, người lao động kết nối dễ dàng với việc làm…

Vì vậy, chủ đầu tư cần quyết tâm xây dựng dự án chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố. Ngoài ra, còn hướng đến xây dựng TP. Cần Thơ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống.