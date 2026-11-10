Cần Thơ đầu tư 12 tỉ đồng làm đường đèn, đường hoa phục vụ Tết 2027

Chiều 10.11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan, nhằm thông qua phương án thiết kế chi tiết “đường đèn nghệ thuật và đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2027”.

Phối cảnh phương án thiết kế cổng đường đèn nghệ thuật TP. Cần Thơ năm 2027

Cụ thể, theo phương án thiết kế thì đường đèn nghệ thuật TP. Cần Thơ năm 2027, có chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Đinh Mùi năm 2027”, trên tuyến từ đường 30.4 đến đại lộ Hòa Bình, với tổng chiều dài khoảng 2km.

Dự kiến, kinh phí thực hiện đường đèn này là khoảng 3 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Công trình sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 22.12.2026.

Một tiểu cảnh của phương án thiết kế đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ năm 2027

Đối với đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ năm 2027, sẽ có chủ đề “Tây Đô vươn mình - Hội tụ phù sa”, được thực hiện trên tuyến đường hai chiều là Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều).

Dự kiến, công trình thực hiện với chiều dài khoảng 310m, tổng kinh phí khoảng 9 tỉ đồng; trong đó kinh phí sản xuất, lắp đặt là 8 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, chi phí vận hành 1 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Đường hoa nghệ thuật sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 3.2 đến hết ngày 10.2.2027 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Đinh Mùi).

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao đổi phương án thiết kế tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho rằng, 2 công trình trên khi thực hiện phải mang vẻ đẹp, ý nghĩa, nhằm phục vụ người dân, du khách tham quan trong dịp năm mới 2027 và đón Tết cổ truyền Đinh Mùi.

Trong đó, quá trình thi công đường đèn cần đảm bảo độ tĩnh không, an toàn giao thông và an toàn về điện. Thiết kế đường đèn nên bổ sung thể hiện những định hướng, khát vọng phát triển của TP. Cần Thơ trong thời gian tới.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Sở VHTTDL và các đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương triển khai thực hiện các công việc được giao, đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ công trình.

Đường hoa nghệ thuật ở TP. Cần Thơ là “điểm nhấn” thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm vào dịp Tết hằng năm

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thống nhất chủ trương thực hiện “đường đèn nghệ thuật và đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ”, nhằm chào đón năm mới 2027.

Giao cho UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án thiết kế. Đồng thời, quan tâm tất cả các tuyến cửa ngõ của thành phố và các tuyến đường chính để thực hiện chỉnh trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý việc bảo đảm hài hòa, đồng bộ với cảnh quan đô thị, gắn quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố; phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027.