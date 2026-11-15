Cần Thơ: Đấu giá khai thác bến phà Cồn Khương sau hơn 6 năm ngưng hoạt động

Ngày 15/11, theo tin từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất đã tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tại bến khách ngang sông Cồn Khương. Hiện đã có đơn vị trúng đấu giá.

Sau hơn 6 năm ngưng hoạt động, bến phà Cồn Khương được tổ chức đấu giá lại.

Đấu giá khôi phục tuyến phà kết nối hai địa phương

Theo phương án đấu giá, tài sản khai thác nằm cuối đường Nguyễn Văn Cừ, tiếp giáp bờ phải sông Hậu, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế. Phạm vi khai thác gồm cả hai đầu bến khách ngang sông Cồn Khương và bến Thành Lợi, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long, vận hành luân phiên theo ngày chẵn.

"Thời hạn cho thuê quyền khai thác là 5 năm kể từ ngày lựa chọn được đơn vị khai thác theo quy định. Giá khởi điểm hơn 15,66 tỷ đồng cho toàn bộ thời hạn 5 năm, chưa bao gồm thuế. Đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tối đa hai lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; trong đó, lần đầu phải thanh toán tối thiểu 50% giá trị trúng đấu giá trong vòng 30 ngày", đơn vị tổ chức đấu giá cho biết.

Theo ông Thái Công Danh, Chủ tịch HĐQT HTX GTVT Thành Lợi, HTX được cấp phép hoạt động từ năm 2012 và đã đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản theo yêu cầu từ ngành chức năng.

Năm 2018, UBND quận Ninh Kiều cũ tổ chức đấu giá bến phà Cồn Khương với thời hạn khai thác 3 năm. Theo đó, đơn vị trúng đấu giá phải nộp gần 18 tỷ đồng, tương đương 494 triệu đồng/tháng.

Sau khi có kết quả đấu giá, đơn vị trúng đấu giá phía Cồn Khương ký kết với HTX Thành Lợi để tổ chức khai thác đối lưu, mỗi bên vận hành 15 ngày mỗi tháng.

Bến phà Cồn Khương ngưng hoạt động, bến đò Thành Lợi vắng hoe.

Tuy nhiên, phía Cồn Khương chỉ hoạt động hơn một năm rồi dừng vào tháng 7/2020. Sau đó, HTX Thành Lợi được cho phép duy trì hoạt động cầm chừng, đến năm 2021 phải dừng hẳn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và chờ tổ chức đấu giá lại.

"Từ đó đến nay, việc đấu giá chưa được tổ chức lại, khiến 28 xã viên HTX mất nguồn thu nhập trong thời gian dài. Dù không hoạt động, đơn vị vẫn phải duy trì chi phí neo đậu, trông coi khoảng 6 triệu đồng/tháng và chi phí bảo dưỡng phương tiện", ông Danh cho biết.

Khó khăn kéo dài buộc HTX phải bán hai trong bốn chiếc phà để duy trì hai chiếc còn lại. Ông Danh mong muốn, việc đấu giá sớm được triển khai để đơn vị có cơ hội tham gia, đưa tuyến phà hoạt động trở lại.

Việc bến phà ngưng hoạt động không chỉ ảnh hưởng đến các đơn vị vận tải mà còn gây bất tiện cho người dân hai bên bờ sông Hậu. Người đi lại phải vòng xa, phát sinh chi phí và kéo dài thời gian di chuyển. Trước khi dừng hoạt động, tuyến phà giúp rút ngắn khoảng 10 - 15km, tiết kiệm 30 - 40 phút mỗi lượt so với đi vòng qua cầu Cần Thơ.

Tài sản công bỏ không, ngân sách mất nguồn thu

Bến phà Cồn Khương được đưa vào khai thác năm 2018 theo hình thức đấu giá, gồm một bến khách với cầu tàu, nhà chờ diện tích 136m² và diện tích sử dụng khoảng 1.844m². Tổng giá trị đầu tư bằng ngân sách hơn 1,69 tỷ đồng, giá trị còn lại khoảng 846 triệu đồng.

Giai đoạn 2018 - 2020, bến phà đóng góp ngân sách hơn 7 tỷ đồng, riêng năm 2019 hơn 4,36 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, bến ngừng hoạt động, tài sản hạ tầng không được khai thác, có nguy cơ xuống cấp, trong khi ngân sách mất đi nguồn thu từ hoạt động cho thuê quyền khai thác.

Để duy trì bảo dưỡng phà, HTX Thành Lợi bán hai chiếc trong bốn chiếc phà chờ ngày hoạt động.

Theo các cơ quan chức năng, việc đấu giá chậm triển khai trước đây chủ yếu do vướng mắc trong xác định giá khởi điểm, thay đổi quy định pháp luật và chưa rõ ràng về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác.

"Việc UBND TP Cần Thơ phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh, phường, xã là cơ sở để địa phương triển khai đấu giá trở lại", lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết.

Theo quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa TP Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tuyến bến Cồn Khương - Thành Lợi được xác định là bến loại I, giữ vai trò kết nối giao thông giữa hai địa phương.

Việc tổ chức đấu giá lần này không chỉ mở ra cơ hội khôi phục tuyến phà sau nhiều năm gián đoạn mà còn góp phần đưa tài sản công vào khai thác, tạo nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân hai bên sông Hậu.