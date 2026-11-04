Cần Thơ đặt mục tiêu 80% doanh nghiệp logistics trong nông nghiệp số hóa

Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối thông minh kết nối với các trung tâm logistics vùng. Ảnh minh họa: Bùi Giang - TTXVN

Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% doanh nghiệp dịch vụ logistics trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ số; đồng thời 100% vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản tập trung được cung cấp đầy đủ dịch vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm định, chứng nhận chất lượng và phát triển thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, xác định logistics nông nghiệp là giải pháp trọng yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh nông sản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Thành phố Cần Thơ định hướng xây dựng hệ thống logistics đồng bộ, chuyển đổi xanh, giảm thiểu chi phí và thời gian bảo quản, qua đó hạn chế suy giảm chất lượng nông sản sau thu hoạch.

Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chiến lược phát triển dịch vụ logistics, Cần Thơ phát triển logistics gắn liền với quy hoạch vùng nguyên liệu và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của thành phố Cần Thơ là huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp và hợp tác xã giữ vai trò chủ thể đầu tư, quản lý, điều phối hoạt động logistics; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kết nối cơ bản và tạo hành lang pháp lý thông thoáng.

Thành phố Cần Thơ đặc biệt ưu tiên nguồn lực và cơ chế hỗ trợ đầu tư các hạng mục hạ tầng logistics quy mô nhỏ ngay tại vùng nguyên liệu như kho mát, kho lạnh, điểm thu gom, phân loại và đóng gói. Các công trình thiết thực này có ý nghĩa trực tiếp trong việc giảm thất thoát sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng chủ lực như gạo, tôm, cá tra, trái cây và sản phẩm chăn nuôi.

Thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối thông minh kết nối với các trung tâm logistics vùng, cảng biển và mạng lưới cao tốc. Đồng thời, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp đến các vùng nguyên liệu tập trung.

Ở góc độ chuyên gia hạ tầng, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, hạ tầng hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tuy nhiên, để Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm đô thị và sản xuất lớn của toàn vùng, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy hoạch không gian, kết nối hạ tầng và thể chế.

Về vận tải đường thủy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, đề xuất cần sớm ổn định luồng tàu biển vào sông Hậu. Đề xuất này giúp các cảng trong khu vực đón được tàu tải trọng từ 18 đến 20 nghìn tấn, cho phép gom hàng xuất khẩu quy mô lớn, tối ưu hóa đáng kể chi phí logistics toàn vùng.

Một trụ cột quan trọng trong kế hoạch phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản của Cần Thơ là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

Thành phố Cần Thơ đặt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu logistics nông sản, ứng dụng các công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý chuỗi lạnh, truy xuất nguồn gốc và vận hành hạ tầng.

Chuyển đổi xanh cũng được lồng ghép vào toàn bộ chuỗi sản xuất và lưu thông. Thành phố Cần Thơ khuyến khích các mô hình logistics xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong bảo quản, vận chuyển.

Tiến sĩ Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ nhận định, việc chủ động ứng dụng công nghệ số và công nghệ xanh sẽ giúp nâng cao khả năng kiểm soát thông tin, tối ưu vận tải và giúp nông sản Cần Thơ dễ dàng vượt qua các rào cản kỹ thuật để hội nhập quốc tế.

Để các chuỗi dịch vụ vận hành hiệu quả, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, ngành công thương đang tham mưu thành phố tăng cường kết nối các dòng sản phẩm đặc trưng vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích. Yêu cầu then chốt là phải tổ chức được dòng hàng ổn định, phù hợp với năng lực bảo quản, vận chuyển để duy trì các đơn hàng lớn quanh năm thay vì phụ thuộc mùa vụ.

Ở góc độ doanh nghiệp thực thi, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc Thương mại Công ty CP Hạnh Nguyên Logistics, chia sẻ đơn vị đã chủ động đầu tư hệ thống kho bãi hiện đại và sở hữu 3 mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang Australia và New Zealand.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, mã cơ sở đóng gói chính là "tấm vé thông hành" quan trọng để nông sản Việt Nam tiếp cận các thị trường khó tính. Sự hỗ trợ về hạ tầng vùng nguyên liệu của thành phố sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, để bảo đảm hiệu quả triển khai, UBND thành phố Cần Thơ phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối chủ trì; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ nhiệm vụ.

Định kỳ trước ngày 25/11 hằng năm, các đơn vị tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học, việc thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản là đánh dấu bước tiến quan trọng trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Khi hạ tầng, công nghệ và cơ chế được khơi thông đồng bộ, logistics sẽ trở thành động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Cần Thơ, khẳng định vai trò trung tâm logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.