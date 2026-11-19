Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, nhấn mạnh với vị thế là trung tâm lịch sử - văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi các cộng đồng người Việt, Khmer, Hoa và nhiều nhóm cư dân khác cùng sinh sống, TP Cần Thơ đang sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đa dạng, tạo nên bức tranh nhiều sắc màu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Toàn thành phố hiện nay có 109 di tích văn hóa - lịch sử, 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh.

Cần Thơ cũng đang chuyển từ bảo tồn di sản văn hóa sang chủ động phát huy và khai thác các giá trị văn hoá; kết hợp di sản với công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo số hóa di sản.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự buổi họp mặt.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo ông Tuấn, để di sản văn hóa Cần Thơ tiếp tục được bảo tồn và phát huy, Sở sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu di tích và di sản phi vật thể; khai thác công nghệ số, đẩy mạnh công tác giáo dục di sản trong nhà trường; gắn kết bảo tồn di sản với du lịch sinh thái sông nước mang lại sinh kế trực tiếp cho cộng đồng địa phương.

Ông Nhâm Hùng, Soạn giả - Nhà Nghiên cứu văn hóa Nam Bộ, phát biểu tại buổi họp mặt.

Sở cũng chỉ đạo xây dựng di sản Cần Thơ thành một thương hiệu nhận diện mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; tiếp tục vinh danh khuyến khích và hỗ trợ nghệ nhân để di sản tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc đầu tư, phát triển các sản phẩm văn hóa dựa trên nền tảng di sản…

Tiếp nhận hiện vật của cá nhân và nhà sưu tập tặng Bảo tàng TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng nhân dịp này, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp với một số nhà sưu tập, cá nhân trong và ngoài thành phố tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”; phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng từ ngày 19 - 25/11.

Trưng bày chuyên đề giới thiệu hơn 100 di vật, cổ vật, nhằm tái hiện một phần dấu ấn lịch sử, văn hóa và đời sống của cộng đồng ba dân tộc Việt - Hoa - Khmer ở TP Cần Thơ vào khoảng thế kỷ XX. Mỗi hiện vật trưng bày không chỉ đơn thuần là một “nhân chứng” mà còn mang theo hơi thở và cảm xúc của một thời đã qua, gợi cho người xem với bao hoài niệm, rồi bất chợt nhớ về những ký ức thân thương đã gửi lại thời gian.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tại không gian Trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”.

Theo Bảo tàng TP Cần Thơ, trưng bày chuyên đề giúp khách tham quan trải nghiệm kết nối với quá khứ một cách sinh động, tạo những giá trị cảm xúc sâu sắc về đời sống văn hóa truyền thống, thể hiện sự giao thoa và tiếp biến văn hoá của cộng đồng dân tộc trong đời sống đương đại; đồng thời bồi đắp tâm hồn cho các thế hệ trẻ biết trân quý giá trị di sản văn hóa truyền thống và tiếp tục phát huy trong thời đại mới.