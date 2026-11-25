Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, thành phố đang tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), khu vực nông thôn và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiện Cần Thơ có 38 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS, gồm 8 địa bàn khu vực I, 11 địa bàn khu vực II và 19 địa bàn khu vực III. Toàn thành phố có 297 ấp, khu vực thuộc vùng đồng bào DTTS, trong đó 141 địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030.

Theo kết quả rà soát, thành phố có 27 dân tộc thiểu số với hơn 668.800 người, chiếm 17,37% dân số. Trong đó, đồng bào Khmer có hơn 543.200 người, chiếm 14,11%; dân tộc Hoa hơn 124.100 người, chiếm 3,23%; dân tộc Chăm có 528 người và các dân tộc khác có 821 người.

Đồng bào DTTS sinh sống đan xen trên địa bàn, chủ yếu làm nông nghiệp, mua bán nhỏ và các ngành nghề khác. Những năm qua, thành phố quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa và đầu tư hạ tầng nông thôn, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Dành hơn 3.840 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Giai đoạn 2026-2030, TP Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương (đợt 1) hơn 1.655 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo Nghị quyết số 55 của HĐND TP Cần Thơ, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 là hơn 3.840 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 1.655 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 2.185 tỷ đồng.

Riêng nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện Hợp phần 2 là hơn 217 tỷ đồng. Phần vốn ngân sách cấp xã được phân bổ theo tiêu chí, định mức tại Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND ngày 30/7/2026 của HĐND thành phố, với tổng kinh phí hơn 3.623 tỷ đồng.

Việc phân bổ nguồn vốn được thực hiện theo các quy định của Trung ương và địa phương, hướng đến bảo đảm nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trong năm 2026, Cần Thơ được giao bổ sung dự toán chi ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) hơn 237 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, gần 176 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển và hơn 61 tỷ đồng chi thường xuyên.

Các đợt bổ sung tiếp theo gồm khoảng 827 triệu đồng chi thường xuyên vào ngày 22/8/2026 và hơn 3,6 tỷ đồng vào ngày 10/9/2026.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 25/8/2026, phân bổ tổng nguồn vốn hơn 408 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, ngân sách Trung ương gần 176 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 232 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách thành phố dành riêng cho Hợp phần 2 là 500 triệu đồng; phần vốn phân bổ cho UBND các xã, phường theo tiêu chí, định mức hơn 407 tỷ đồng.

Bên cạnh vốn đầu tư công, theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 11/9/2026, thành phố phân bổ gần 144 tỷ đồng chi thường xuyên thực hiện chương trình năm 2026.

Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung hơn 62 tỷ đồng, ngân sách thành phố đối ứng gần 82 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ cho các sở, ban, ngành hơn 11 tỷ đồng và cấp xã hơn 132 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 30/9/2026, HĐND thành phố thống nhất phân bổ thêm 65 triệu đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Việc bố trí vốn theo từng giai đoạn, từng nguồn kinh phí là cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn lực đúng tiến độ

Đồng bào Khmer tại TP Cần Thơ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách về giảm nghèo, việc làm và phát triển kinh tế. Ảnh: H.Thanh

Cần Thơ tập trung nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS tại các địa bàn khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình, Sở tập trung rà soát nhiệm vụ được giao, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu triển khai đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung và tiến độ.

Đồng thời, Sở phối hợp rà soát cơ chế, chính sách theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ, xác định những nội dung thuộc thẩm quyền HĐND thành phố và các nhiệm vụ cần tham mưu thực hiện.

Việc rà soát gắn với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách và tiến độ các dự án, tiểu dự án, bảo đảm đồng bộ từ phân bổ vốn, giao dự toán đến tổ chức thực hiện và giải ngân.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, quá trình triển khai các chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, điều hành của UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS, ban quản trị các chùa và tổ chức đoàn thể trong vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách.

Thông qua các chương trình, hạ tầng nông thôn vùng đồng bào DTTS, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn, từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và kết nối thị trường.

Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và chuyển đổi ngành nghề góp phần giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phối hợp các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, tham mưu HĐND thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, thành phố rà soát, hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán theo quy định; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiện trong năm 2026.

Cần Thơ đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào tiến độ triển khai, chất lượng thực hiện và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn, bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả tại vùng đồng bào DTTS và những địa bàn còn khó khăn.

Các chương trình mục tiêu quốc gia tại TP Cần Thơ góp phần cải thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: H.Thanh