Cần Thơ đăng cai giải Carom quốc gia, kết nối thể thao với du lịch

Chiều 15/9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) tổ chức họp báo Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia 2026.

Quang cảnh tại buổi họp báo.

Giải diễn ra từ ngày 1 - 10/10/2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP. Cần Thơ (số 03 Lê Lợi, P. Cái Khế, TP. Cần Thơ), với khoảng 400 cơ thủ của 12 tỉnh, thành phố đăng ký tham dự.

Theo Ban tổ chức, đây là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên và lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Giải không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các cơ thủ mà còn là cơ sở xét tính điểm trên Bảng xếp hạng quốc gia, phong đẳng cấp vận động viên; đồng thời tuyển chọn, ươm mầm những tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 400 cơ thủ của 12 tỉnh, thành phố đã đăng ký tranh tài, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Gia Lai, An Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa và Bắc Ninh.

Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm: Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam trẻ dành cho vận động viên dưới 22 tuổi. Các nội dung thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, đồng hạng Ba và áp dụng luật thi đấu Billiards & Snooker hiện hành của cơ quan quản lý thể thao.

Ông Lê Sơn Hải - Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, thông tin tại buổi họp báo.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 1/10; họp bốc thăm vào 9 giờ ngày 30/9. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nội dung 3 băng nam nhận 50 triệu đồng; nội dung 3 băng nữ và 1 băng nam có mức thưởng 40 triệu đồng cho nhà vô địch; nội dung 3 băng nam trẻ là 20 triệu đồng, cùng các giải thưởng dành cho những thứ hạng khác.

Tại buổi họp báo, ông Lê Sơn Hải - Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, cho biết giải đấu không chỉ hướng tới việc tạo sân chơi cho các cơ thủ trong hệ thống thi đấu quốc gia, mà còn có ý nghĩa trong việc tích lũy điểm số, xác lập thứ hạng và phong đẳng cấp vận động viên.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp, tuyển chọn và ươm mầm tài năng trẻ cho Billiards Carom Việt Nam, mà còn góp phần mở rộng phong trào billiards tại Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ. Việc đăng cai giải được kỳ vọng kết nối thể thao với văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh Cần Thơ, đồng thời đưa các hoạt động thể thao chuyên nghiệp đến gần người dân, vận động viên, người hâm mộ và du khách.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lâm Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, cho biết địa phương sẽ nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tạo một sân chơi đẹp, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ vận động viên thi đấu.

Ông Lâm Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Lâm Thanh Dũng, bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, công tác tổ chức cũng hướng đến việc mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất và người TP. Cần Thơ thân thiện, mến khách.

Việc đăng cai một giải đấu quy mô quốc gia với sự tham gia của đông đảo cơ thủ từ nhiều địa phương cũng mở ra cơ hội để Cần Thơ giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, dịch vụ đến vận động viên, người hâm mộ và khách tham quan.

Trong bối cảnh TP. Cần Thơ định hướng phát triển du lịch gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, giải đấu được kỳ vọng trở thành một điểm kết nối mới giữa thể thao và các lĩnh vực dịch vụ. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải và các điểm tham quan trên địa bàn tiếp cận nhóm khách mới.

Từ một giải đấu chuyên môn, TP. Cần Thơ hướng tới xây dựng sự kiện thành điểm hẹn thể thao thường niên, góp phần phát triển phong trào Billiards tại khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm giá trị cho các hoạt động du lịch, dịch vụ.

Với quy mô khoảng 400 cơ thủ, 12 tỉnh, thành phố tham dự và tổng giải thưởng 300 triệu đồng, giải Carom tranh Cúp VTV Nam Bộ năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho đời sống thể thao TP. Cần Thơ, đồng thời mở rộng kết nối giữa thể thao, văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương.