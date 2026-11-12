Cần Thơ đăng cai Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Sự kiện hướng đến thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi giá trị và nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Quang cảnh buổi họp báo tại UBND TP.HCM

Chiều 11/11/2026, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Festival dự kiến thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước Đông Nam Á, những quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, các đối tác nhập khẩu gạo của Việt Nam, tổ chức hợp tác quốc tế cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

Sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến 25/11/2026 tại Công viên sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 22/11.

Giám đốc Sở Nông Nghiệp & Môi trường TP.Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh trả lời các câu hỏi của báo chí

Với quy mô hơn 500 gian hàng, Festival không chỉ là không gian giới thiệu thành tựu ngành lúa gạo mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các tổ chức trong nước, quốc tế giao lưu, tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ và mở rộng thị trường.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của sự kiện là thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và người sản xuất trong chuỗi giá trị lúa gạo. Qua đó, góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm gạo Việt Nam.

Đưa câu chuyện hạt gạo Việt đến gần hơn với thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, giao thương song phương và giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, phim và sách “Cây lúa Việt Nam – hình thành và phát triển”, cùng các khu vực trưng bày thành tựu ngành hàng, thương mại, du lịch và ẩm thực.

Triển lãm trực quan kết hợp công nghệ 3D Mapping được kỳ vọng mang đến góc nhìn sinh động về quá trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, các hoạt động hội thi sáng tạo, nghệ thuật từ lúa gạo, hội thi “Hương vị hạt ngọc Việt” sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa và thương hiệu gạo Việt.

Festival còn tổ chức các hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị gieo trồng hiện đại tại xã Vị Thủy; hội thi sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo tại ấp 4, xã Vị Thủy; các tour tham quan du lịch kết hợp trải nghiệm tại Mỹ Khánh, chợ nổi Cái Răng và hoạt động đua ghe Ngo.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, thông tin về Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026

Ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, cho rằng: Một trong những Điểm nhấn của Chương trình là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam qua các thời kỳ: Từ sơ khai để có cái ăn đến nông nghiệp kinh tế tiểu nông, rồi nông nghiệp nền kinh tế thời công nghiệp hóa, và hiện là nông nghiệp nền kinh tế hiện đại 4.0. Mỗi mô hình thể hiện những gian nhà trưng bày các công cụ, dụng cụ sản xuất lúa…Không gian triển lãm giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước; sản phẩm gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao; công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp hiện đại và các mô hình sản xuất lúa xanh, phát thải thấp".

Cần Thơ hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu thông tin với báo giới về sự kiện

Phát biểu tại họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: Đăng cai Festival là cơ hội để TP phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp thiết thực cho ngành hàng lúa gạo. Góp phần đáp ứng xu thế sản xuất nông nghiệp hiện nay với yêu cầu chuyển đổi từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời cần chuyển từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo ông Tuyên, ngành lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ: từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu cần chuyển từ bán gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thực tế, lúa gạo tiếp tục là một trong những ngành hàng quan trọng của kinh tế Cần Thơ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 7,89%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%.

Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của thành phố khoảng 708.000 ha, sản lượng ước đạt 4,66 triệu tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đạt trên 2.580 ha; diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ trên 20.700 ha.

Cần Thơ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, chuyển đổi số, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực chế biến, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát tiến độ, kịch bản, phân công rõ trách nhiệm; chuẩn bị chu đáo nội dung chuyên môn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Chú trọng kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, quảng bá sản phẩm và điểm đến; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh Cần Thơ và thương hiệu gạo Việt Nam.

Với sự tham gia của các đối tác trong nước và quốc tế, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô mà còn mở thêm cơ hội kết nối thương mại, đầu tư và công nghệ, hướng đến phát triển ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững và có giá trị cao hơn trên thị trường toàn cầu.