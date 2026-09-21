Cần Thơ: Cứu sống người đàn ông bị hai thanh sắt đâm trúng

Bệnh nhân nam L.H.K. (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển tuyến đến bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể. Gia đình bệnh nhân cho biết, anh K. điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Sau khi được người dân địa phương hỗ trợ cắt 2 thanh sắt và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ.

Bệnh nhân L.H.K. nhập viện trong tình trạng hai thanh sắt xuyên thấu người. Ảnh: T.Y

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi. Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải. Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau,… 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Tại đây, ê-kíp Ngoại Tổng hợp cùng các bác sĩ tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở. Kiểm tra toàn bộ các quai ruột, phát hiện vị trí thủng ruột non. Tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Các bác sĩ lấy 2 thanh sắt ra khỏi người bệnh nhân. Ảnh: T.Y

Kế tiếp các bác sĩ ê-kíp Chấn thương chỉnh hình, thực hiện xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín. Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sáng ngày 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định. Ảnh: TY

Bác sĩ CK2 Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: Chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là một dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể đồng thời gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan. Những trường hợp này thường xảy ra trong các tai nạn có lực tác động mạnh như tai nạn giao thông, tai nạn tại công trường, ngã từ độ cao hoặc trượt ngã.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi thao tác này có thể làm tổn thương mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường an toàn, cố định dị vật, kịp thời chuyển người bệnh đến tuyến cơ sở y tế có sự phối hợp đa chuyên khoa trong phẫu thuật, hồi sức chuyên sâu để được xử trí an toàn.