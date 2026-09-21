Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị hai thanh sắt đâm, nhờ báo động đỏ nội viện

Ngày 21.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bácsĩ nhiều chuyên khoa vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên thấu qua đùi, bụng, sau tai nạn giao thông với tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Hai thanh sắt được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật cấp cứu thành công

Theo đó, bệnh nhân nam L.H.K. (40 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Trước đó, bệnh nhân điều khiển xe máy không may bị ngã vào công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua hai đùi. Cụ thể, một thanh sắt xuyên từ đùi phải, xuyên bụng lên hông trái; thanh sắt còn lại xuyên từ mặt ngoài đùi trái xuống đùi phải.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng và phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau… Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phối hợp phẫu thuật.

Tại phòng phẫu thuật, ê kíp Ngoại Tổng hợp lần lượt tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mổ mở. Kiểm tra toàn bộ các quai ruột, ê kíp phát hiện vị trí thủng ruột non. Các bác sĩ tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Kế tiếp, ê kíp Chấn thương chỉnh hình thực hiện xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4 x 4 cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín.

Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ bị dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Bệnh nhân hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định sau ca phẫu thuật thành công

BS.CKII Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, trường hợp bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên qua cơ thể sau tai nạn giao thông được điều trị thành công tại bệnh viện là một tình huống đặc biệt. Trong đó, người bệnh đồng thời có tổn thương tại ổ bụng, ruột non và nhiều cấu trúc phần mềm vùng đùi.

Ca bệnh này cho thấy vai trò của điều trị ban đầu ở tuyến trước, cũng như quy trình báo động đỏ nội viện tại bệnh viện, cộng với sự phối hợp đa chuyên khoa là rất quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi chẳng may xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không nên tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi thao tác này có thể làm tổn thương mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường an toàn, cố định dị vật; kịp thời chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt.