Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị hai thanh sắt đâm nhờ báo động đỏ nội viện

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhân nam L.H.K. (sinh năm 1986, ngụ thành phố Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 18/9/2026 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi.

Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải. Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau,…

Hai thanh sắt dài đâm qua người nạn nhân được lấy ra sau phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực-Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật, 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Theo trình tự, ê-kíp phẫu thuật tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở và xử lý các tổn thương nghiêm trọng.

Sau hơn 1 giờ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sáng 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.