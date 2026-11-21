Tại buổi làm việc vào sáng 21/11, ông Chung Wai Fu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đại diện tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty gửi lời cám ơn trước những tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, CBCS Công an TP Cần Thơ nói chung, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng tham gia chữa cháy tại sự cố xảy ra tại kho nguyên liệu của nhà máy.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ông Chung Wai Fu nói: “Khi phát sinh đám cháy, theo đánh giá cá nhân của tôi và lãnh đạo tập đoàn của chúng tôi thì đám cháy này có thể cả tháng chưa giải quyết xong. Tuy nhiên, thật sự không ngờ chỉ trong vòng 2 tiếng, với sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của các lực lượng đã ngăn được đám cháy lan ra. Và chỉ trong một ngày, đến chiều hôm qua thì đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, đây là một điều bất ngờ của chúng tôi. Chúng tôi cám ơn các CBCS đã nỗ lực hết mình vì chúng tôi”.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, đang và sẽ tiếp tục huy động phương tiện, con người phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo sự điều phối của lực lượng chức năng để phục vụ công tác chữa cháy, bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại.

Ông Chung Wai Fu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam trao đổi về công tác phối hợp chữa cháy.

Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã chủ công, phối hợp với các đơn vị triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy. Đặc thù của sự cố cháy này là diện tích cháy rất rộng trên 20.000m2 và khối lượng nguyên, vật liệu trong kho rất lớn, khoảng 30.000 tấn là chất dễ cháy. Mặc dù công tác tiếp cận, xử lý đám cháy gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên CBCS của đơn vị và các lực lượng tham gia chữa cháy đã và đang rất quyết tâm, nỗ lực, bằng mọi cách dập tắt ngọn lửa sớm nhất, hiệu quả nhất.

Đại tá Phạm Quách Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ đề nghị phương án mở thêm các hướng để đưa phương tiện tiếp cận kho nguyên liệu.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ, đến sáng 21/11, vẫn duy trì các mũi công tác, triển khai phun nước làm mát toàn diện kho nguyên liệu. Đồng thời, từ trưa 20/11, đã huy động máy xúc, xe cuốc tiến hành bóc tách các kiện nguyên liệu ra ngoài để phun nước, triệt tiêu nguy cơ việc lửa còn âm ỉ bên trong. Cùng với đó, điều động xe cẩu để tiến hành tháo dỡ khung, mái che của kho để phục vụ cho công tác chữa cháy. Hiện, đơn vị đang phối hợp để mở thêm 2 hướng tiếp cận vào khu vực nhà kho để bóc tách các kiện nguyên liệu ra bên ngoài, nhằm nhanh chóng xử lý dứt điểm đám cháy.

Lực lượng chữa cháy tiến hành tháo dỡ mái che và bóc tách các kiện nguyên liệu ra khỏi kho để làm tắt lửa hoàn toàn.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị tham gia chữa cháy phải thực hiện nghiêm theo mệnh lệnh chỉ huy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các lực lượng tham gia chữa cháy. Mọi sự phối hợp phải đảm bảo tính thống nhất, hướng đến mục tiêu chung là xử lý đám cháy nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.