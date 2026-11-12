Cần Thơ công bố biểu trưng mới có hình bông lúa tượng trưng cho gạo ngon ST25

Ngày 12.11, UBND TP. Cần Thơ cho biết vừa ban hành Quyết định số 5723/QĐ-UBND về việc công bố biểu trưng (logo) mới của thành phố.

Biểu trưng mới của TP. Cần Thơ

Theo đó, biểu trưng của TP. Cần Thơ được thiết kế trên ý tưởng tạo hình 2 chữ C.T thành hình cánh chim bay lên, ngụ ý là vùng đất lành chim đậu, thành phố trẻ năng động, với khát vọng vươn xa. Đồng thời, tạo hình trái tim kết nối chữ C và T, mang ý nghĩa Cần Thơ như trái tim của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm nhấn ở trung tâm biểu trưng là hình ảnh cách điệu chợ cổ Cần Thơ, một biểu tượng văn hóa tiêu biểu của vùng đất Tây Đô.

Tiếp đến là hình bông lúa với 25 hạt, tượng trưng cho gạo đặc sản ST25, loại giống từng 3 lần đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Lá lúa mô phỏng sông Cửu Long, 3 tòa nhà cao tầng tượng trưng đô thị sông nước đang chuyển mình phát triển; bánh răng công nghiệp thể hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố; sáu bánh răng với ngụ ý may mắn, tài lộc. Màu chủ đạo xanh lá, thể hiện sức sống, thân thiện môi trường, kinh tế nông nghiệp công nghệ cao…

Theo quyết định, UBND TP. Cần Thơ là chủ sở hữu quyền tác giả và toàn bộ quyền tài sản gắn liền với biểu trưng của thành phố, kể từ thời điểm tác phẩm được xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Biểu trưng TP. Cần Thơ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi sử dụng biểu trưng TP. Cần Thơ có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, đúng thiết kế đã được công bố; bảo đảm tính chính xác, thống nhất về hình khối, tỷ lệ, màu sắc và các thông số kỹ thuật.

Không sử dụng biểu trưng vào mục đích trái quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.