Cần Thơ còn phải giải ngân hơn 41% vốn đầu tư công trong quý IV

Dự án Khu tái định cư phường IV Vị Thanh (phường Vị Tân) thời gian qua chậm tiến độ đang được ngành chức năng, địa phương khắc phục nhằm đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong 3 tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ phải tập trung giải ngân 41,33% kế hoạch vốn đầu tư công còn lại, sau khi tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9 mới đạt 58,67% kế hoạch Chính phủ giao. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa I, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 diễn ra ngày 2/10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu quan trọng vẫn còn cách khá xa mục tiêu năm.

Trong đó, GRDP 9 tháng tăng 7,89%, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng cả năm là từ 10-10,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt 52,59% kế hoạch. Đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,67% kế hoạch vốn Chính phủ giao, còn 41,33% phải giải ngân trong quý IV, tạo áp lực lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu năm.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quý IV phải là quý hành động, tạo ra kết quả có thể kiểm chứng. Thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Từng chủ đầu tư phải xác định rõ khối lượng công việc còn lại, tiến độ giải ngân của từng dự án và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu, trong tuần đầu sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách từng lĩnh vực rà soát kết quả thực hiện 28 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2026, nhất là những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt. Từng chỉ tiêu phải xác định rõ mức còn thiếu, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, thời hạn và giải pháp thực hiện; các chỉ tiêu không thể hoàn thành phải báo cáo trung thực, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, không điều chỉnh cách tính để hợp thức hóa kết quả.

Bí thư Thành ủy cũng nghiêm túc phê bình tình trạng một số công việc đã được giao, họp bàn nhiều lần nhưng hồ sơ vẫn chuyển qua lại giữa các cơ quan, chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết đến cùng; chủ đầu tư chưa bám sát hiện trường, cơ quan tham mưu chậm đề xuất phương án, địa phương chưa quyết liệt trong công tác bồi thường, tái định cư. Trách nhiệm trước hết thuộc công tác điều hành của UBND thành phố, trực tiếp là các chủ đầu tư, sở, ngành chuyên môn và lãnh đạo xã, phường đối với phần việc được giao.

Để tạo chuyển biến trong thời gian còn lại của năm, ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ. Các cấp, ngành thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người chủ trì, rõ việc phải làm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời có cơ chế kiểm tra kết quả. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để công việc chậm trễ, kéo dài mà không có lý do chính đáng.

Phương tiện xe máy thi công dự án cầu Trần Bạch Đằng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thông qua báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, đến ngày 30/9, thành phố đã giải ngân hơn 12.190 tỷ đồng vốn đầu tư công. Thành phố đang triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm”, tập trung xử lý các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Theo ông Trần Văn Huyến, những khó khăn cần tập trung tháo gỡ gồm hạ tầng, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch và nguồn vật liệu xây dựng. Thành phố yêu cầu gắn trách nhiệm với tiến độ xử lý cụ thể của từng dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Đối với 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách, thành phố đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý; trong đó, 21 dự án thuộc nhóm dự kiến áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội (Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài), 99 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, thành phố tiếp tục xử lý theo thẩm quyền đối với các dự án đủ điều kiện, đồng thời thực hiện theo quy định đối với những dự án không còn phù hợp hoặc không có khả năng tiếp tục triển khai.

Trong 9 tháng của năm 2026, kinh tế Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song tốc độ tăng trưởng còn thấp so với mục tiêu. GRDP tăng 7,89% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 9,29%, cho thấy đà tăng trưởng có chuyển biến tích cực nhưng vẫn thấp hơn 2,67 điểm phần trăm so với kịch bản điều chỉnh.

Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp ước đạt 132.928 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và du lịch tiếp tục tăng khá; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 4,59 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 63.903 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.681 tỷ đồng, bằng 80,66% dự toán. Thành phố đã thu hút mới 36 dự án đầu tư, gồm 32 dự án trong nước với tổng vốn 38.950 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 35,22 triệu USD.

Trong bối cảnh còn nhiều chỉ tiêu cần hoàn thành, lãnh đạo thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV là tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, kiểm tra tiến độ đến kết quả cuối cùng, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.