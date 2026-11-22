Sáng 22/11, trong khuôn khổ Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai trương Con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề "Từ quá khứ đến tương lai".

Khánh thành Con đường lúa gạo Việt Nam, sáng 22/11.

Con đường lúa gạo dài gần 300m, được bố trí dọc trục đường Trần Văn Khéo, từ cổng chính khu lễ hội đến sân khấu tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế.

Không gian triển lãm tái hiện hành trình phát triển của hạt gạo Việt Nam qua 4 giai đoạn: Sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa và nông nghiệp 4.0, với 12 tiểu cảnh truyền tải những thông điệp về lịch sử, văn hóa và tương lai ngành hàng lúa gạo.

Điểm nhấn của công trình là gần 25.000 chậu lúa được bố trí theo từng giai đoạn phát triển. Số lúa này được trồng tại Trại Thực nghiệm và Sản xuất nông nghiệp 1, thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp TP Cần Thơ, chia thành 5 lô với các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

Các đại biểu tham quan Con đường lúa gạo Việt Nam.

Trong đó, lô lớn nhất có 18.000 chậu lúa từ 63-70 ngày tuổi, đang làm đòng; 2.000 chậu ở giai đoạn trổ bông; 2.000 chậu đang đẻ nhánh đến làm đòng, đạt 18-22 chồi/bụi. Ngoài ra, có 1.800 chậu lúa khoảng 20 ngày tuổi và 1.200 chậu ở giai đoạn mạ vừa gieo sạ.

Thông qua cách sắp đặt các tiểu cảnh và những giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, Con đường lúa gạo không chỉ giới thiệu quá trình canh tác qua các thời kỳ mà còn thể hiện sự chuyển mình của ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ phương thức sản xuất truyền thống đến ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nông nghiệp hiện đại.

Lãnh đạo TP Cần Thơ (bìa trái) xem sản phẩm đặc trưng được trưng bày tại Con đường lúa gạo và người dân tham quan trong ngày khai mạc.

Đây cũng là không gian trải nghiệm, tham quan dành cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, từ ngày 22 - 25/11.

Trước đó tối 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, chủ đề "Sắc màu di sản phương Nam". Chương trình tái hiện nét đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ qua điệu múa Rô băm, nhạc ngũ âm và hình ảnh ghe Ngo. Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm nay có trên 80 đội ghe nam, nữ tham gia. Thành phố tổ chức trình diễn 23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu, với sự tham gia của các chùa Khmer trên địa bàn. Ghe Cà Hâu, còn gọi là ghe hầu, từng được sử dụng để đưa các vị cao tăng, vận chuyển lương thực, nước uống, nhạc cụ và hỗ trợ các đội ghe Ngo trong quá trình thi đấu. Hoạt động góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng, tôn vinh bản sắc đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đến người dân và du khách.