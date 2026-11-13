Cần Thơ còn 366 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý

Ngày 13/11, UBND TP Cần Thơ làm việc với các đơn vị liên quan về xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phó chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, cơ bản hoàn thành thủ tục trước ngày 30/11, phấn đấu xử lý dứt điểm trong năm 2026.

Ông Vương Quốc Nam chủ trì buổi làm việc, ngày 13/11.

Ông Nam nhấn mạnh người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý tài sản được giao. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp xã, phường phải chủ động giải quyết, không chờ cấp thành phố; các trường hợp vượt thẩm quyền cần tổng hợp để Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành tham mưu xử lý.

Gần 53% cơ sở chưa xử lý xong

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ, từ ngày 1/7/2025 đến 12/11/2026, toàn thành phố có 691 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Trong đó, 591 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và 100 cơ sở của cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, tương đương 47,03%. Trong đó, 39 cơ sở được đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách; 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công, không tạo nguồn thu.

Cụ thể, trong 286 cơ sở, có 69 cơ sở làm trụ sở làm việc; 12 cơ sở phục vụ quốc phòng; 22 cơ sở phục vụ an ninh; 14 cơ sở phục vụ y tế; 18 cơ sở phục vụ giáo dục và đào tạo; 107 cơ sở phục vụ văn hóa, thể thao; 17 cơ sở phục vụ các mục đích công cộng khác; 7 cơ sở bố trí cho mục đích khác và 20 cơ sở giao quản lý quỹ đất theo pháp luật đất đai.

Như vậy, phương án xử lý không chỉ tập trung khai thác tài sản tạo nguồn thu mà còn ưu tiên bố trí những cơ sở phù hợp phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhu cầu công cộng.

Ông Phan Cảnh Tuyền Hải, Phó giám đốc Sở Tài chính (ảnh trái) và ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ báo cáo quá trình xử lý nhà, đất dôi dư.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn 366 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, chiếm gần 53% tổng số cần sắp xếp. Trong đó, 210 cơ sở dự kiến khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 31/2026/NQ-CP; 140 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai và 16 cơ sở còn vướng mắc trước khi đưa vào xử lý, khai thác.

Đáng chú ý, trong 210 cơ sở dự kiến cho thuê, mới có 115 cơ sở đăng thông báo cho thuê; 2 cơ sở đã xác định giá nhưng chưa đăng thông báo và 93 cơ sở chưa hoàn thành xác định đơn giá. Một số đơn vị, địa phương có tiến độ chậm so với mặt bằng chung như Trung tâm Phát triển quỹ đất, các xã Vĩnh Thạnh, Tân Hòa, Vĩnh Viễn, Vị Thanh 1 và phường Mỹ Xuyên.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, vướng mắc không chỉ nằm ở thủ tục mà còn nhiều nguyên nhân. Tại xã Cờ Đỏ, có 3 cơ sở phát sinh tranh chấp do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chồng lấn với giấy chứng nhận của các hộ dân. Trong đó, 2 cơ sở dự kiến cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất, một cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng làm nhà văn hóa.

Tại phường Ninh Kiều, ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch UBND phường, cho biết trong số 16 cơ sở dôi dư, có 6 cơ sở đã cho thuê, thu khoảng 367 triệu đồng trong 5 năm; 4 cơ sở đã lập phương án, chuẩn bị xác định giá để đấu giá cho thuê; 6 cơ sở còn lại đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết địa phương có ít nhất 2 cơ sở nhà, công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. Đáng chú ý, cơ sở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản có vị trí hai mặt tiền, đã được phê duyệt giá cho thuê và có người đến khảo sát nhưng chưa thể bàn giao do công trình không bảo đảm an toàn.

"Phường dự kiến đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, xác định khả năng tiếp tục sử dụng. Trường hợp không còn bảo đảm điều kiện khai thác, cần xem xét phương án xử lý tài sản theo quy định, sau đó tính toán khai thác quyền sử dụng đất", ông Huỳnh đức Dũng đề xuất.

Đại diện lãnh đạo phường, xã trên địa bàn TP Cần Thơ nêu khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản dôi dư.

Gỡ vướng xác định giá, khai thác tài sản

Theo ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, đơn vị hiện quản lý khoảng 157 cơ sở nhà, đất sau quá trình tiếp nhận, điều chuyển. Một số tài sản gặp khó khăn trong xác định giá do được xây dựng theo quy hoạch cũ, phải rà soát, bổ sung hồ sơ pháp lý và đối chiếu hiện trạng trước khi triển khai khai thác.

Nhiều tài sản, Trung tâm giảm giá 4 lần nhưng không có người thuê nên không thể giảm giá. Trung tâm kiến nghị thành phố xem xét cho thuê ngắn hạn đối với những cơ sở chưa thể khai thác lâu dài nhưng đủ điều kiện; đồng thời rà soát các tài sản tương đồng, đối chiếu mức giá cho thuê nhà do UBND thành phố ban hành để xác định giá phù hợp.

Ông Phan Cảnh Tuyền Hải, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho rằng, các địa phương cần xác định đúng thẩm quyền, chủ động điều chỉnh phương án sử dụng tài sản thay vì chờ hướng dẫn đối với những nội dung đã được phân cấp. Việc chuyển phương án khai thác từ hình thức theo pháp luật đất đai sang cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP thuộc thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh của UBND cấp xã, phường theo phân cấp, ủy quyền.

Nhiều trụ sở công ở phường Vị Tân, TP Cần Thơ đang chờ người thuê.

Đối với những cơ sở đã xác định phương án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, trong thời gian hoàn thiện thủ tục, địa phương có thể nghiên cứu cho thuê ngắn hạn 1-2 năm nếu đủ điều kiện, tránh để tài sản bỏ trống kéo dài. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định 41/2026 về thủ tục cho thuê đất ngắn hạn để các địa phương căn cứ triển khai.

Về xác định nguyên giá tài sản, địa phương có thể tham chiếu công trình tương tự hoặc thuê đơn vị có chuyên môn định giá. Trường hợp hồ sơ đã có đủ nguyên giá và giá trị còn lại thì có thể căn cứ quy định, công thức tính toán để xác định giá, tránh phát sinh chi phí và kéo dài thời gian.

Theo báo cáo tại cuộc họp, mới có 32 xã, phường hoàn thành nhiệm vụ rà soát, xử lý theo yêu cầu. Ông Vương Quốc Nam yêu cầu đến ngày 30/11, các đơn vị cơ bản hoàn thành việc xác định giá cho thuê, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục thuộc trách nhiệm của mình. Những vướng mắc chủ quan phải được giải quyết ngay; các trường hợp liên quan pháp lý đất đai, quy hoạch, chất lượng công trình phải được phân loại, xác định rõ hướng xử lý.

Một số trụ sở cỏ mọc um tùm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu việc niêm yết giá phải đi đôi với công khai, quảng bá trên các cổng thông tin để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia. Các đơn vị không thể chỉ công bố giá rồi chờ người đến thuê mà phải chủ động tìm kiếm đối tượng có nhu cầu, nghiên cứu phương án khai thác phù hợp.

Về lâu dài, các xã, phường phải rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất công, kể cả tài sản gắn liền với đất và những khu đất trống, để xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả. Những khu đất nhỏ lẻ, không còn nhu cầu sử dụng có thể xem xét đấu giá theo quy định, tránh phát sinh chi phí quản lý và lãng phí nguồn lực.

Tiến độ xử lý 691 cơ sở nhà, đất dôi dư Đến ngày 12/11/2026, TP Cần Thơ đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, gồm 39 cơ sở đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách và 286 cơ sở bố trí phục vụ mục đích công. Còn 366 cơ sở chưa hoàn thành, trong đó 210 cơ sở dự kiến cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất, 140 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai và 16 cơ sở còn vướng mắc. Riêng nhóm 210 cơ sở dự kiến cho thuê, có 115 cơ sở đã đăng thông báo, 2 cơ sở đã xác định giá nhưng chưa thông báo và 93 cơ sở chưa hoàn thành xác định giá.