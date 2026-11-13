Tính đến ngày 12/11/2026, TP Cần Thơ đã hoàn thành xử lý 325/691 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đạt khoảng 47%. Hiện thành phố còn 366 cơ sở cần tiếp tục xử lý, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Cần Thơ còn 366 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý triệt để.

Ngày 13/11, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tình hình xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được cập nhật trên phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính là 691 cơ sở. Trong đó, 591 cơ sở do địa phương quản lý và 100 cơ sở được tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương chuyển giao.

Đến ngày 12/11, thành phố đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở, chiếm khoảng 47% tổng số cơ sở cần xử lý. Trong đó, 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công, không tạo nguồn thu ngân sách; 39 cơ sở được đưa vào khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hiện còn 366 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý. Cụ thể, 210 cơ sở đang được xem xét khai thác theo hình thức cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP; 140 cơ sở thực hiện khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai; 16 cơ sở cần tháo gỡ vướng mắc trước khi đưa vào xử lý, khai thác.

Theo Sở Tài chính, quá trình xử lý tài sản nhà, đất dôi dư còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở đã nhiều lần thông báo cho thuê, thậm chí giảm giá nhưng vẫn không có tổ chức, cá nhân đăng ký do nhu cầu thuê thấp. Bên cạnh đó, một số nhà, đất có diện tích quá nhỏ hoặc quá lớn, đã xuống cấp nên khó khai thác hiệu quả.

Ngoài ra, một số địa phương chậm hoàn thành việc rà soát nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng; một số cơ sở đã có phương án xử lý nhưng tiếp tục phát sinh vướng mắc, tranh chấp, phải điều chỉnh phương án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh, việc xử lý, khai thác hiệu quả tài sản nhà, đất dôi dư không chỉ góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát từng cơ sở, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định và chốt phương án xử lý, khai thác trước ngày 30/11/2026. Đối với 43 xã, phường chưa hoàn thành nhiệm vụ, phải cơ bản hoàn thành việc xác định giá, niêm yết giá và tổ chức cho thuê, khai thác theo quy định trong thời hạn này.

Các địa phương cần chủ động điều chỉnh phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, kết nối, tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê để nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.

TP Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành xử lý toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026, yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, xử lý tài sản phải nâng cao trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.