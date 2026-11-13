Cần Thơ còn 366 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý triệt để

Một trụ sở nhà, đất dôi dư tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ

Ngày 13-11, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác xử lý tài sản nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Cần Thơ có 691 cơ sở nhà, đất dôi dư cần phải xử lý. Trong đó, số cơ sở do địa phương quản lý là 591, tiếp nhận từ cơ quan trung ương chuyển giao là 100 cơ sở.

Tính đến ngày 12-11, TP Cần Thơ đã hoàn thành xử lý 325 cơ sở (chiếm 43%). Trong đó, 286 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công, 39 cơ sở đưa vào khai thác tạo nguồn thu ngân sách.

Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý là 366. Cụ thể, có 210 cơ sở được xem xét khai thác theo hình thức cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP; 140 cơ sở nhà, đất khai thác theo pháp luật đất đai; 16 cơ sở cần xử lý vướng mắc trước khi đưa vào xử lý, khai thác.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường và đơn vị quản lý cho biết, việc xử lý nhà, đất dôi dư gặp khó do nhu cầu thuê thấp. Nhiều cơ sở đã thông báo cho thuê lần 3, lần 4, thậm chí giảm giá nhưng vẫn không có người thuê. Một số cơ sở có diện tích quá nhỏ hoặc quá lớn, xuống cấp nên khó khai thác.

Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết, một số xã, phường chưa hoàn tất rà soát nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng nhà, đất dôi dư. Một số cơ sở dù đã có phương án xử lý nhưng tiếp tục phát sinh vướng mắc, phải điều chỉnh, ảnh hưởng tiến độ xử lý và khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam nhấn mạnh, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện còn chậm, tỷ lệ thực hiện mới đạt hơn 47%, thấp hơn bình quân cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị hoàn thành rà soát, chốt phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trước ngày 30-11. Các cơ sở chưa đăng thông báo cho thuê phải khẩn trương hoàn tất thủ tục. Đơn vị được giao xử lý phải chịu trách nhiệm nếu không bảo đảm tiến độ.

Các xã, phường cần đẩy mạnh thông tin về các cơ sở nhà, đất dôi dư cần cho thuê; chủ động kết nối, tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu phù hợp, vừa đẩy nhanh tiến độ xử lý, vừa bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách địa phương.