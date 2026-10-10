Cần Thơ còn 29 bãi rác lộ thiên, tồn lưu hàng trăm nghìn tấn

Lượng rác tồn lưu tại các bãi lớn

Ngày 10/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, được thu gom và xử lý trên địa bàn khoảng 1.200-1.712,95 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom, xử lý tại khu vực đô thị ước 96,76%.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ tiếp nhận hơn 529 tấn rác/ngày.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, ngành thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các xã, phường thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đồng thời theo dõi hoạt động của các đơn vị thu gom, cơ sở xử lý và hiện trạng các bãi rác.

Ngoài lượng rác tồn đọng tại 29 bãi đang hoạt động, nhiều bãi rác, khu xử lý đã ngừng hoạt động vẫn còn khối lượng chất thải rất lớn. Cụ thể, Bãi rác số 8 tồn lưu khoảng 400.000 tấn, Khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng khoảng 700.000 tấn và bãi rác Tân Long khoảng 1.281.250 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tiếp tục đưa rác mới vào các bãi đã quá tải hoặc sắp đầy làm gia tăng nguy cơ phát sinh nước rỉ rác, mùi hôi, côn trùng, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Trong khi đó, lượng chất thải tồn lưu tại các bãi cũ cũng cần được kiểm soát, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường theo lộ trình.

Hiện rác sinh hoạt sau thu gom được vận chuyển đến các nhà máy, cơ sở xử lý tập trung và các bãi rác trên địa bàn. Nhà máy xử lý chất thải rắn Cần Thơ của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ) tiếp nhận khoảng 529,57 tấn/ngày; Nhà máy điện rác Hậu Giang của Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang xử lý bình quân khoảng 160 tấn/ngày.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông xử lý rác bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất điều tiết khoảng 135 tấn rác/ngày phát sinh tại 23 xã, phường về Nhà máy điện rác Hậu Giang nhằm giảm áp lực cho các bãi rác quá tải, sắp đầy.

Ngoài ra, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông xử lý khoảng 148,35 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng. Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Sóc Trăng có công suất thiết kế 320 tấn/ngày, trong đó xử lý thành phần hữu cơ khoảng 100 tấn/ngày và lượng đưa đi chôn lấp khoảng 215 tấn/ngày.

Thiếu trạm trung chuyển, thu gom khó

Bên cạnh áp lực xử lý, hạ tầng thu gom, trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố còn hạn chế. Hiện Cần Thơ chỉ có 2 trạm trung chuyển chất thải rắn đang vận hành phù hợp quy hoạch tại Cái Khế và Long Tuyền; khoảng 15 điểm tập kết tạm thời vẫn được sử dụng trước khi rác được vận chuyển đến cơ sở xử lý.

Bãi rác số 8 trong tình trạng quá tải.

Một số điểm tập kết nằm gần khu dân cư, lề đường hoặc khu vực công cộng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tại một số khu vực nông thôn, đường nhỏ hẹp, cầu có tải trọng thấp cũng gây khó khăn cho phương tiện thu gom chuyên dụng tiếp cận.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chuẩn bị đầu tư Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại phường Tân An nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng thu gom, trung chuyển.

Đối với tình trạng đổ rác không đúng quy định, ngành môi trường phối hợp các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển; tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tồn đọng, lắp đặt biển cấm đổ rác và rà soát nhu cầu lắp camera tại những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ được yêu cầu thực hiện đúng thời gian, tần suất và phạm vi thu gom theo hợp đồng, hạn chế tình trạng rác ùn ứ tại khu dân cư, điểm tập kết và trạm trung chuyển.