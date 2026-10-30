Cần Thơ: Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo nước ngoài đánh học sinh

Camera nhà trường ghi lại cảnh thầy giáo nước ngoài đánh học sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, sau sự việc, nhà trường, phụ huynh và trung tâm ngoại ngữ đã làm việc để tìm hướng giải quyết. Trường Phổ thông Việt – Hoa cũng đã báo cáo vụ việc về sở. Giáo viên người nước ngoài đã xin lỗi học sinh, phụ huynh và được cho nghỉ việc. Các nội dung liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra chiều 22-9, trong giờ học tiếng Anh tăng cường lớp 2A2. Trong lớp có một giáo viên nước ngoài là ông P. (35 tuổi, quốc tịch Nga) và một giáo viên cơ hữu của trung tâm Anh ngữ (đơn vị phối hợp tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường tại trường).

Hình ảnh thầy giáo người nước đánh học sinh. Ảnh cắt từ camera của Trường Phổ thông Việt – Hoa

Hình ảnh camera của nhà trường cho thấy, khoảng 15 giờ 48 phút đến 16 giờ cùng ngày, giáo viên người nước ngoài bất ngờ đi xuống khu vực bàn học, dùng tay tát vào mặt 2 học sinh ngồi bàn đầu. Sau đó, thầy giáo nước ngoài tiếp tục đi tới dãy bàn giữa, túm cổ, nhấc bổng một học sinh lên đưa ra khỏi lớp. Khi quay trở lại, giáo viên này tiếp tục tát thêm một học sinh ngồi bàn đầu.

Đại diện phía Trường Phổ thông Việt - Hoa thông tin, đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ vụ việc. Về phía giáo viên nước ngoài, nhà trường cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra đã không còn giảng dạy tại trường, đồng thời trung tâm Anh ngữ đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông P. kể từ ngày 23-9.