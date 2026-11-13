Cần Thơ có 923 sản phẩm được công nhận OCOP

Lãnh đạo xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ thăm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ, tại đợt đánh giá mới đây, có 46 sản phẩm thuộc 15 xã, phường được đưa ra chấm điểm, phân hạng. Kết quả, 100% sản phẩm tham gia đều đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao.

Trong đó, nhóm sản phẩm đánh giá lại có 10 sản phẩm đạt chuẩn, gồm 2 sản phẩm 4 sao là Nước mắm nhỉ Tư Hon và Nước mắm Tư Hon; 8 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, có một sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. Đối với nhóm đăng ký đánh giá mới lần đầu, có 35 sản phẩm được công nhận, gồm 8 sản phẩm đạt 4 sao và 27 sản phẩm đạt 3 sao.

Một điểm nhấn của đợt đánh giá là sự tham gia lần đầu của 3 địa phương từng chưa có sản phẩm OCOP, gồm phường Cái Răng, phường Long Phú và xã Phong Nẫm. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần mở rộng phạm vi phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như vùng nguyên liệu liên kết chưa có chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ, hợp đồng tiêu thụ còn nhỏ lẻ, bao bì chưa thân thiện với môi trường, thiếu nhãn song ngữ.

Hội đồng đề nghị các chủ thể tiếp tục đổi mới, nâng cấp máy móc, cải tiến bao bì và kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu. Đặc biệt, cần chú trọng tạo sự khác biệt cho sản phẩm, xem đây là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.