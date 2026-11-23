Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến; đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên trách an toàn thông tin của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến nêu rõ, trong định hướng phát triển đất nước hiện nay, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược hàng đầu.

Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND, trong đó công tác bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin được xác định là nền tảng quan trọng. Không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, có tổ chức với những phương thức như âm thầm xâm nhập, thu thập dữ liệu bí mật nhà nước, phá hoại hạ tầng công nghệ trọng yếu và tống tiền.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, phát biểu khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Những sơ hở trong công tác phòng thủ số có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, từ gián đoạn dịch vụ công, lộ lọt dữ liệu công dân đến suy giảm niềm tin của người dân. Do đó, việc chuyển đổi phương thức từ diễn tập lý thuyết, mô phỏng thụ động sang tác chiến thực chiến trên thao trường mạng mô phỏng chuẩn hóa thể hiện tư duy quản trị hiện đại và tầm nhìn chiến lược. Việc này sẽ góp phần phát huy vai trò nòng cốt của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố, nâng cao khả năng chủ động phát hiện, xử lý các lỗ hổng bảo mật, không để bị động, bất ngờ trước những tình huống tấn công mạng.

Cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị; tuân thủ nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tất cả chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của thành phố phải coi an toàn, an ninh mạng là điều kiện bắt buộc, được thẩm định, đánh giá và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức. Thành phố cần ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ cho hạ tầng an toàn thông tin, khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách; xác định an ninh dữ liệu là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số khu vực công.

Chuyên gia an ninh mạng trình bày các nội dung về đảm bảo an toàn thông tin mạng tại chương trình. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy trình quản trị, phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu chặt chẽ, đồng thời thiết lập cơ chế dự phòng, sẵn sàng khôi phục hoạt động của các hệ thống thông tin trọng yếu khi xảy ra sự cố.

Thành phố cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng, tăng cường phối hợp giữa Công an thành phố với các cơ quan chuyên trách của Bộ Công an, lực lượng Quân đội, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và cộng đồng chuyên gia.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cũng cần được đẩy mạnh.

Tại chương trình, chuyên gia an ninh mạng đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về phương thức tổ chức một cuộc tấn công mạng, các nguy cơ mất an toàn thông tin và giải pháp tăng cường năng lực phòng thủ cho hệ thống thông tin.

Theo chuyên gia, bảo đảm an ninh mạng không chỉ là vấn đề sử dụng công cụ kỹ thuật hay xử lý những lỗ hổng nghiêm trọng, mà đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống.

Các đại biểu tham dự chương trình đào tạo và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng năm 2026. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, xác định đầy đủ những nguy cơ tồn tại và có biện pháp khắc phục kịp thời. Việc kiểm thử an toàn thông tin đối với các phần mềm, hệ thống trước khi đưa vào vận hành có ý nghĩa quan trọng. Quá trình này cần được thực hiện một cách khách quan, có đánh giá chuyên môn, xác định mức độ rủi ro và theo dõi việc khắc phục các lỗ hổng.

Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý quyền truy cập và kiểm soát hệ thống giám sát cũng cần được quan tâm đúng mức, tránh nguy cơ dữ liệu, hình ảnh và thông tin cá nhân bị khai thác trái phép. Chương trình hướng đến phương pháp tiếp cận lấy tấn công làm cơ sở để nâng cao năng lực phòng thủ.

Thông qua việc tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tấn công trong môi trường được kiểm soát, học viên có điều kiện nhận diện điểm yếu, hiểu rõ hơn nguy cơ đối với hệ thống và xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Đây là cách tiếp cận thực tiễn, giúp lực lượng chuyên trách không chỉ nắm kiến thức mà còn nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Chương trình đào tạo và diễn tập dự kiến diễn ra trong 5 ngày, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, thực hành trên hệ thống và diễn tập theo các kịch bản mô phỏng. Học viên được tiếp cận môi trường huấn luyện chuyên biệt Cyber Range, thực hành theo các tình huống được thiết kế nhằm đánh giá khả năng phối hợp, phát hiện, ứng phó và bảo vệ hệ thống thông tin.