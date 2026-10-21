Cần Thơ chung tay ngăn chặn tội phạm mua bán người

Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Văn phòng Bộ Công an, Ban Quản lý các khu chế xuất và Khu công nghiệp Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn. Tại hội nghị, các báo cáo viên phân tích sâu về diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị phòng, chống mua bán người tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Đặc biệt, hiện nay, các đối tượng đang triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Các khu chế xuất, khu công nghiệp là địa bàn mà các đối tượng thường hướng tới do tập trung nhiều người lao động. Thủ đoạn phổ biến của tội phạm mua bán người là đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm việc làm, thay đổi cuộc sống của công nhân, người lao động hoặc lợi dụng những người có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” sau đó khống chế, bóc lột nạn nhân.

Các báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Với vai trò chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, Công an thành phố xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp then chốt nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngăn chặn ngay từ cơ sở, không để tội phạm phát sinh, trong đó có tội phạm mua bán người.

Thượng tá Phan Sỹ Vinh, Phó trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP Cần thơ cho biết, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức cần thiết, tạo “lá chắn” chủ động phòng ngừa tội phạm. Giúp mọi người nâng cao cảnh giác, nhận diện các phương thức lừa gạt; chủ động bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình trước các cạm bẫy của tội phạm mua bán người.

Từ đó, mỗi công dân trở thành một tuyên truyền viên tích cực đóng góp vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người; kịp thời thông báo, tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, chung tay cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tuyên truyền đến công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, Công an TP Cần Thơ và Văn phòng Bộ Công an còn tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người tại phường Vĩnh Châu – địa phương ven biển của TP Cần Thơ, có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tại hội nghị, cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm mua bán người.

Theo đó, tội phạm mua bán người ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động, kết hôn hoặc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để dụ dỗ, lừa gạt, khống chế và bóc lột nạn nhân. Vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người mang ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng ngừa tội phạm mua bán người.

Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và toàn thể nhân dân, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, không để tội phạm mua bán người có cơ hội hoạt động.

Hội nghị thông tin về nhóm đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người; thủ đoạn mua bán người ở các khu vực biên giới biển; hậu quả, tác hại và kinh nghiệm, kỹ năng phòng ngừa; thông điệp phòng, chống mua bán người; các biện pháp phòng tránh, quyền lợi của nạn nhân và các hình thức hỗ trợ, đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc; giải pháp di cư an toàn; giải pháp xây dựng, triển khai mô hình, câu lạc bộ di cư an toàn tại địa bàn cơ sở, khu dân cư, dành cho người từ 12 đến 30 tuổi; phòng chống mua bán người trên không gian mạng.

“Thực tế cho thấy, tội phạm mua bán người có thể bắt đầu từ những lời dụ dỗ tưởng chừng vô hại, đánh vào nhu cầu tìm việc làm, hoàn cảnh khó khăn hoặc tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân. Vì vậy, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ ban đầu”, Thượng tá Phan Sỹ Vinh cho biết thêm.