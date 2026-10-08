Cần Thơ chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch hấp dẫn

Chiều ngày 8/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo định kỳ quý III năm 2026, nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả nổi bật và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã thông tin về các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch hấp dẫn dự kiến diễn ra trong những tháng tới.

Theo ông Lê Minh Tuấn, một trong những sự kiện nổi bật của thành phố là việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh, những giá trị văn hóa đặc trưng của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các chương trình trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình có Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ ba năm 2026; Hội nghị xúc tiến du lịch TP Cần Thơ; dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tượng đài Bác Hồ; triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và kích cầu du lịch.

Không khí lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài với Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ. Trong đó, điểm nhấn là Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng, Lễ Cúng Trăng, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hậu.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo.

Bên cạnh các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, lễ hội còn có hội chợ OCOP và đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực, quảng bá du lịch và chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc…

Đáng chú ý, từ ngày 23 - 26/11, TP Cần Thơ còn tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 với quy mô quốc tế và hơn 500 đơn vị gian hàng. Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, hội thi, Con đường lúa gạo, khu trưng bày triển lãm, hội thảo và trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo.

Cũng theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, khép lại chuỗi sự kiện là Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026, với dấu ấn là chương trình nghệ thuật khai mạc, chương trình nhạc nước, drone light, pháo hoa tầm thấp và chương trình Countdown chào năm mới 2027.

Lễ hội còn mở ra các không gian trải nghiệm văn hóa sông nước miền Tây, trưng bày nông cụ, ngư cụ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hội chợ thương mại cùng các hoạt động thể thao, du lịch và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, thông qua chuỗi sự kiện, Cần Thơ kỳ vọng tạo thêm sức hút cho ngành du lịch, đưa văn hóa, lễ hội và những nét đặc trưng của vùng sông nước đến gần hơn với du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm đến giàu bản sắc và nhiều trải nghiệm.