Hội nghị kết nối doanh nghiệp du lịch TP. Cần Thơ và xây dựng sản phẩm phục vụ khác du lịch tại Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Sáng 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn để trao đổi giải pháp phát triển du lịch, đồng thời giới thiệu kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II.

Tại hội nghị, ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ giới thiệu những nội dung chính của lễ hội với chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”. Các hoạt động dự kiến tập trung ở phường Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng và một số khu vực lân cận.

Điểm nhấn mở màn là chương trình nghệ thuật tối 30/12 tại Rạch Cái Khế, sau chương trình nghệ thuật bắt đầu lúc 20h, khán giả sẽ được thưởng thức nhạc nước, trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light) và pháo hoa tầm thấp. Tối 31/12, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến tổ chức tại Công viên Sông Hậu.

Không gian lễ hội còn có hoạt động trình chiếu 3D Mapping tại trụ sở UBND Thành phố; trưng bày nông cụ, ngư cụ, giới thiệu đời sống lao động của cư dân miền Tây tại Công viên Bến Ninh Kiều.

Chợ nổi Cái Răng là điểm đến khám phá nét văn hóa sông nước miền Tây đối với du khách trong và ngoài nước với nhiều hoạt động trải nghiệm đời sống dân cư bản địa.

Tại Rạch Cái Khế, Ban Tổ chức dự kiến bố trí từ 30 đến 40 ghe, thuyền để giới thiệu bánh dân gian, trái cây, đặc sản và ẩm thực trên sông, kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử. Không gian hướng đến tái hiện nét giao thương trên sông nước, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Những người yêu thích thể thao dưới nước có thể theo dõi các giải đua thuyền buồm trên sông Hậu, đua ván SUP, thuyền mô hình và ghe Ngo mini. Chương trình cũng dự kiến có các hoạt động trải nghiệm SUP, kayak, lướt ván phản lực, dù lượn và thả đèn hoa đăng tại Rạch Cái Khế.

Ở chợ nổi Cái Răng, Ngày hội cộng đồng “Sống cùng dòng sông” và Ngày hội duyên dáng Áo bà ba sẽ giới thiệu nét sinh hoạt, văn hóa của cư dân địa phương. Cùng với đó là các hoạt động hưởng ứng chương trình “Bảo vệ dòng sông xanh”, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sông nước.

Dịp này, Cần Thơ dự kiến tổ chức hội chợ thương mại quy mô từ 200 đến 250 gian hàng, bố trí không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của các địa phương. Ngành du lịch Thành phố cũng lên kế hoạch tổ chức hội thảo về du lịch nông nghiệp, sinh thái, cộng đồng gắn với làng nghề và văn hóa bản địa.

Thông qua cuộc gặp gỡ sáng 26/11, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Cần Thơ mong muốn lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp, tăng cường kết nối các đơn vị kinh doanh dịch vụ, cùng chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ hội cuối năm.