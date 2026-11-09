Cần Thơ chuẩn bị mặt bằng cho dự án cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2. (Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận)

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 6565/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-BXD ngày 30/10/2026 của Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND TP triển khai các thủ tục tiếp theo đối với Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan được giao chủ động phối hợp thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, chức năng được phân công nhằm bảo đảm quá trình triển khai dự án.

Theo phương án đầu tư, Dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6 km. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long), điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 (TP Cần Thơ).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ và đầu tư xây dựng công trình chính do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.

Việc đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng; góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.