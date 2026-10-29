Cần Thơ chuẩn bị hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng Khu công nghệ cao, đón nhà đầu tư

Định hình khu công nghệ cao tại Ô Môn

Theo đề án do UBND TP Cần Thơ xây dựng, Khu công nghệ cao Cần Thơ được định hướng trở thành nơi tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Vị trí dự kiến Khu công nghệ cao Cần Thơ.

Khu dự kiến đặt tại phường Ô Môn, diện tích khoảng 200ha, ưu tiên 5 lĩnh vực gồm công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng và công nghệ sau thu hoạch. Đề án cũng tính toán quỹ đất dự phòng mở rộng thêm 100ha.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khu sản xuất công nghệ cao, công nghệ chiến lược chiếm diện tích lớn nhất với 94,8ha; khu nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp có 31,6ha; khu dịch vụ và hỗ trợ 15,8ha. Phần diện tích còn lại dành cho trung tâm quản lý, điều hành, cây xanh, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và bãi đỗ xe.

Không chỉ phục vụ sản xuất, khu công nghệ cao còn được kỳ vọng tạo không gian kết nối doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu và trường đại học, thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Định hướng này gắn với lợi thế của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong nông nghiệp, chế biến nông thủy sản, cũng như nhu cầu phát triển công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu.

Một góc phường Ô Môn. (Ảnh: CTV).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của đề án hơn 5.051 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 dự kiến cần hơn 2.640 tỷ đồng, gồm hơn 1.437 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và khoảng 1.202 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác. Giai đoạn 2028-2030 dự kiến cần hơn 2.411 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác.

Như vậy, phần vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn khác được tính toán gần 3.614 tỷ đồng, chiếm khoảng 71,54% tổng mức đầu tư dự kiến. Đây là phương án sơ bộ trong đề án, chưa đồng nghĩa toàn bộ vốn đã được bố trí.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2028, thành phố tập trung hoàn thiện thủ tục thành lập, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, tổ chức bộ máy quản lý, lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng và triển khai giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2028-2030 tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Từ sau năm 2030, khu dự kiến vận hành và thu hút các dự án nghiên cứu, ươm tạo, sản xuất công nghệ cao.

Hạ tầng kết nối giao thông với Khu công nghệ cao Cần Thơ.

Hoàn thiện cơ chế đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao

Để thu hút đầu tư tại Khu công nghệ cao, thành phố xác định quỹ đất sạch và chi phí giải phóng mặt bằng là những vấn đề quan trọng trong quá trình chuẩn bị khu công nghệ cao. Ngày 22/10, HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết về việc không phải hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ ngân sách nhà nước đối với một số trường hợp sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nghị quyết nhằm thống nhất cơ chế xử lý chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu công nghệ cao sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Chính sách áp dụng với các nhóm trường hợp cụ thể, gồm người thuê đất trả tiền hằng năm thuộc diện được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng có nguyện vọng không hưởng ưu đãi này; tổ chức, cá nhân sử dụng đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên công cộng theo quy hoạch; Ban Quản lý khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc sử dụng đất xây dựng trụ sở, công trình sự nghiệp và công trình phục vụ quản lý, khai thác hạ tầng.

Thời gian qua, lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia các hoạt động công nghệ số, khoa học công nghệ để mời đón nhà đầu tư.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu đất sạch phục vụ thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao khoảng 350ha, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ước 1.825 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố dự kiến bố trí 625 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của giai đoạn 1.

Nghị quyết được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc về chi phí đất đai đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị mặt bằng. Tuy nhiên, chính sách chỉ áp dụng theo các nhóm đối tượng được quy định, không phải miễn hoàn trả chi phí đại trà cho tất cả dự án.

Ngoài cơ chế đất đai, Cần Thơ đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư vào công nghệ số, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND ngày 29/4/2026, các dự án công nghệ số trọng điểm, nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI được xem xét hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, máy móc, thiết bị; mức hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng/dự án.

Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 quy định mức hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng/dự án đối với các dự án thiết kế chip bán dẫn, sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp cho ngành bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử. Các nội dung hỗ trợ gồm đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị và đổi mới công nghệ, tùy loại dự án.

Tại các phiên họp thường kỳ, các đại biểu biểu quyết ủng hộ các chính sách tại Khu công nghệ cao Cần Thơ.

Về nhân lực, Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 10/8/2026, quy định hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn và AI, tối đa 80 triệu đồng/người/tháng, không quá 3 người/dự án trong thời gian tối đa 12 tháng. Thành phố cũng hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhân lực, tối đa 1 tỷ đồng/dự án. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026–2030 khoảng 19,4 tỷ đồng.

Các chính sách trên bổ sung công cụ hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu tư cơ sở vật chất đến nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực. Đây là những yếu tố quan trọng với các dự án công nghệ cao, vốn đòi hỏi hạ tầng đồng bộ và đội ngũ lao động có chuyên môn.

Với đề án khu công nghệ cao tại Ô Môn và các cơ chế hỗ trợ đã ban hành, Cần Thơ đang chuẩn bị điều kiện để mời gọi nhà đầu tư vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mục tiêu vẫn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục thành lập, bố trí vốn, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và triển khai các chính sách hỗ trợ trên thực tế.