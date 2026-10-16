Cần Thơ chuẩn bị gần 3.000 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường Tết

Người dân chọn mua sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ.

Tính đến tháng 9/2026, đã có 14 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng giá trị hàng hóa dự trữ gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tập trung vào hai nhóm chiến lược: nhiên liệu (2.782 tỷ đồng) và lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng Tết (195 tỷ đồng). Kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 (đến hết 31/12/2026) dự trữ 1.557 tỷ đồng phục vụ mua sắm cuối năm; giai đoạn 2 (đến hết 31/3/2027) dành 1.420 tỷ đồng tập trung cho cao điểm Tết Nguyên đán.

Nguồn tiền bình ổn hàng hóa chủ yếu từ doanh nghiệp, thành phố hỗ trợ kết nối tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình.

Bên cạnh khai thác hiệu quả 242 chợ truyền thống, 20 siêu thị và hàng trăm cửa hàng tiện lợi, thành phố đẩy mạnh mở rộng điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng ven và ứng dụng thương mại điện tử. Lực lượng Quản lý thị trường cũng được giao nhiệm vụ siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá, găm hàng và hàng giả để ổn định thị trường.