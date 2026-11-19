Đầu tư 45km đê bao, bảo vệ gần 10.000ha sản xuất

Ngày 19/11, tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về tiến độ chuẩn bị dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MERIT-WB11), ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai dự án.

Ông Trần Chí Hùng (bìa phải) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Hùng, biến đổi khí hậu, ngập úng, xâm nhập mặn, sạt lở và biến động nguồn nước đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và sinh kế người dân. Qua khảo sát tại các khu vực trũng dọc kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, vùng phèn nhiễm mặn sông Nước Đục - Nước Trong và Cù Lao Dung, thành phố xác định việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, gắn với chuyển đổi sản xuất thích ứng là yêu cầu cấp thiết.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 119,35 triệu USD, tương đương 2.998,69 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay IBRD dự kiến 75,45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 8 triệu USD và vốn đối ứng 35,9 triệu USD.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho rằng, dự án tập trung đầu tư tại ba khu vực trọng điểm. Tại vùng trũng dọc kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, dự án hướng đến phát triển hạ tầng chống ngập úng, ổn định sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Khu vực sông Nước Đục - Nước Trong sẽ được đầu tư công trình kiểm soát xì phèn, xâm nhập mặn mùa khô và ngập úng mùa lũ.

Đáng chú ý, tại Cù Lao Dung, dự án dự kiến khép kín 45km đê bao, bảo vệ vùng sản xuất 9.939ha, gồm 7.739ha nông nghiệp và 2.200ha nuôi thủy sản.

Khu vực dự kiến triển khai.

Bên cạnh hạ tầng, dự án còn hỗ trợ chuyển đổi hệ thống canh tác phù hợp từng tiểu vùng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, đa dạng hóa sinh kế và phát triển các mô hình sản xuất bền vững.

Ông Christophe Pierre Crepin, Giám đốc Khu vực phụ trách Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Kinh tế Biển của WB, khẳng định ngân hàng cam kết tiếp tục đồng hành với Cần Thơ trong 6-8 năm tới, không chỉ về tài chính mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và tư vấn chuyên môn.

Theo ông Christophe Pierre Crepin, WB đang củng cố đội ngũ chuyên gia hỗ trợ tại chỗ và huy động thêm nguồn lực chuyên môn trong khu vực. Các chương trình hợp tác với Cần Thơ đã có những tiến triển tích cực. Trong đó, dự án thủy sản và nông nghiệp đã được Ban Giám đốc WB phê duyệt vào tháng 9/2026, dự kiến hoàn tất thủ tục ký kết thỏa thuận tài chính vào cuối tháng 12/2026.

Đối với MERIT-WB11, WB đang phối hợp thúc đẩy các bước chuẩn bị, hướng tới thẩm định trong quý II/2027. Ông Christophe Pierre Crepin cũng cho biết WB đang huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ các địa phương triển khai những mô hình đầu tư đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường kết nối vùng và thu hút đầu tư tư nhân.

Ông Christophe Pierre Crepin cho biết, WB đang huy động nguồn vốn sớm triển khai dự án.

Hoàn thiện thủ tục, dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2027

Về tiến độ chuẩn bị, ngày 12/6/2026, UBND TP Cần Thơ đã trình Bộ Tài chính thẩm định đề xuất khoản vay và vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án.

Ngày 15/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đến ngày 5/11, sở phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập đề xuất chủ trương đầu tư và đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ. Thành phố đồng thời chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay và vốn viện trợ không hoàn lại.

Bản đồ khu vực thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, ngày 20/12/2026, hồ sơ chủ trương đầu tư dự kiến được trình Bộ Tài chính xem xét, cho ý kiến. Đến ngày 15/1/2027, thành phố dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các bước tiếp theo gồm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, chính sách môi trường - xã hội, trình phê duyệt đầu tư vào tháng 5/2027 và dự kiến đàm phán hiệp định vay vốn với WB vào ngày 25/8/2027.

Thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với WB và cơ quan Trung ương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị nguồn vốn đối ứng, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của công trình sau đầu tư.