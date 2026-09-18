Cần Thơ chuẩn bị 25.000 chậu lúa cho Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo

Quang cảnh họp Ban tổ chức. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, công tác chuẩn bị khu vực trưng bày lúa đang được triển khai theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm cây sinh trưởng phù hợp với yêu cầu của Festival.

Đến nay, cán bộ chuyên môn đã hoàn thành cấy lô 1 với 19.000 chậu lúa. Trong số này, 18.000 chậu được bố trí theo yêu cầu phục vụ trưng bày. Các chậu lúa đang được chăm sóc, điều tiết và duy trì mực nước phù hợp.

Để hạn chế hao hụt trong quá trình sinh trưởng, hệ thống màng ngăn chuột và lưới chống chim được kiểm tra thường xuyên. Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục chăm sóc mạ để chuẩn bị cấy 2.000 chậu thuộc lô 2, phục vụ trưng bày lúa ở giai đoạn trổ bông.

Bên cạnh đó, 5.000 chậu đang được vô đất để chuẩn bị cho các giai đoạn cấy, làm đòng, đẻ nhánh và mạ. Việc triển khai theo từng lô giúp ngành chuyên môn chủ động điều chỉnh thời điểm sinh trưởng, đáp ứng yêu cầu trưng bày tại Festival.

Ngoài số lượng lúa phục vụ Festival, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 300 chậu lúa giống CTR, CT cỡ lớn. Số lúa này sẽ được trưng bày tại khu vực giới thiệu thành tựu của ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng với công tác chuẩn bị hiện vật trưng bày, các nội dung chuyên môn của Festival cũng đang được hoàn thiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức họp báo, xây dựng dự thảo thông cáo báo chí và kế hoạch tổ chức hai hội thảo.

Hai hội thảo dự kiến tập trung vào các chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” và “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II-Cần Thơ năm 2026 được công bố quyết định thành lập. Các tiểu ban phục vụ Festival cũng được dự thảo thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá, tổng hợp, thẩm định những đề xuất, ý tưởng của doanh nghiệp; đồng thời hoàn thiện kế hoạch tổng thể theo các nội dung đã được phê duyệt.

Các sở, ngành, tiểu ban và thành viên Ban tổ chức được yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời yêu cầu duy trì giao ban định kỳ giữa các tiểu ban, đơn vị phối hợp và Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.