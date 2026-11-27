Hạ tầng điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối hành khách với mạng lưới xe buýt.

Đây cũng là những công trình trực tiếp góp phần tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận phương tiện giao thông công cộng, bảo đảm việc đón, trả khách diễn ra an toàn, thuận tiện.

Hệ thống nhà chờ xe buýt được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đồng bộ quản lý, nâng chất hạ tầng phục vụ hành khách

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ tiếp nhận và quản lý hệ thống hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn rộng hơn.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ) cho biết, toàn thành phố hiện có khoảng 2.253 vị trí gồm điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển. Trong đó, có 189 nhà chờ, 4 điểm trung chuyển và 2.060 điểm dừng xe buýt.

Hệ thống hạ tầng được phân bố, tại các khu vực Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Gian, phục vụ hoạt động của mạng lưới xe buýt nội thành và liên tỉnh.

Sự phân bố này cho thấy hệ thống hạ tầng xe buýt trải rộng trên nhiều địa bàn, từ khu vực đô thị đến các xã, phường, tạo điều kiện để mạng lưới vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại đa dạng của người dân.

Bên cạnh các điểm dừng và nhà chờ, hệ thống bến xe kết hợp điểm đầu, điểm cuối tuyến cũng là một bộ phận quan trọng trong tổ chức hoạt động xe buýt.

Theo thống kê, thành phố hiện có 23 vị trí bến xe buýt kết hợp điểm đầu, điểm cuối tuyến đang khai thác. Trong đó, khu vực Cần Thơ trước sắp xếp có 9 vị trí, khu vực Sóc Trăng có 6 vị trí và khu vực Hậu Giang có 8 vị trí.

Các điểm này góp phần kết nối hành trình, tạo cơ sở tổ chức hoạt động của phương tiện tại đầu và cuối tuyến, đồng thời liên kết các tuyến xe buýt với hệ thống bến xe trên địa bàn.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP Cần Thơ, hệ thống công trình hạ tầng phục vụ xe buýt được đầu tư từ ngân sách nhà nước và một phần do đơn vị khai thác tự đầu tư.

Trên cơ sở mạng lưới đã được hình thành và đưa vào khai thác, việc quản lý thống nhất các điểm dừng, nhà chờ, điểm trung chuyển và vị trí đầu cuối tuyến có ý nghĩa quan trọng trong duy trì hoạt động vận tải, phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Đây cũng là nền tảng để thành phố tiếp tục tổ chức, sắp xếp và phát triển mạng lưới xe buýt phù hợp với không gian đô thị và nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của người dân, giúp người dân thuận lợi hơn khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ xe buýt.

Toàn TP Cần Thơ hiện có khoảng 2.253 vị trí gồm điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển.

Tăng cường kiểm tra, nâng chất lượng phục vụ

Nhằm duy trì điều kiện phục vụ, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP Cần Thơ đã tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch số 190 ngày 6/10/2026 về kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kết hợp kiểm tra kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt.

Trong tháng 10/2026, đơn vị đã tổ chức kiểm tra tại hệ thống điểm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra gắn với việc rà soát hiện trạng 189 nhà chờ, 4 điểm trung chuyển và 2.060 điểm dừng xe buýt, qua đó phục vụ công tác theo dõi, quản lý và xây dựng phương án duy trì, nâng cao chất lượng hạ tầng.

Song song đó, công tác vệ sinh, chỉnh trang các vị trí phục vụ hành khách được triển khai. Các đơn vị đã thu dọn rác, vệ sinh, tháo dỡ quảng cáo tại các điểm dừng, nhà chờ trên địa bàn thành phố.

Những hoạt động này góp phần duy trì cảnh quan, tạo môi trường sạch đẹp tại các điểm đón, trả khách, nâng cao hình ảnh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đánh giá tình hình hoạt động xe buýt gắn với kiểm tra kết cấu hạ tầng; tổ chức tuần tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và tổng hợp kết quả thực hiện.

Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình khai thác, chủ động tham mưu các giải pháp quản lý, duy tu và hoàn thiện hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Với sự chủ động của cơ quan quản lý cùng sự phối hợp của các đơn vị vận tải, công tác quản lý, kiểm tra và chỉnh trang hạ tầng đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại thay cho xe cá nhân.

Qua đó, góp phần duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới, hướng đến xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thuận tiện, văn minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.