Cần Thơ: Chủ động ứng phó với triều cường cuối tháng 9 tăng cao

Ngày 26.9, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ cho biết, triều cường rằm tháng 8 âm lịch kết hợp với lũ đầu nguồn đổ về và mưa liên tục trong nhiều ngày qua khiến cho mực nước lên cao.

Triều cường gây ngập ở đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ vào giữa tháng 9.2026

Theo đó, mực nước đo được trên sông Hậu tại Cần Thơ vào ngày 26.9 là 2,15m vượt báo động III là 0,15m; ngày 27.9 mực nước tiếp tục tăng lên 2,26m vượt báo động III là 0,26m. Đỉnh triều cao nhất đợt này dự kiến xuất hiện vào chiều tối 29.9 trên sông Hậu là 2,33m vượt báo động III là 0,33m. Đây là mức nước cao nhất trong tháng 9.2026.

Do triều cường xuất hiện vào lúc sáng sớm và chiều tối, gây ngập nhiều nơi như đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Bến Ninh Kiều, một số nơi ở phường Bình Thủy, phường Cái Khế, phường Ô Môn, phường Vị Thanh và một số vùng trũng thấp, ngoài đê bao… làm cho người dân, học sinh đi lại khó khăn. Lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông và ứng trực những nơi ngập sâu để hỗ trợ người dân đi lại.

Lực lượng công an TP. Cần Thơ hỗ trợ người dân đi lại những nơi bị ngập do triều cường

Trước tình hình trên, UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai biện pháp chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn kết hợp triều cường trong những tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn thành phố theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lũ lên nhanh và các kỳ triều cường. Tăng cường dự báo, kiểm tra an toàn hệ thống thủy lợi, đê, kè, công trình phòng, chống thiên tai và tiêu thoát nước. Vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chống ngập.

Công an thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Sở Xây dựng rà soát các tuyến đường, khu dân cư có nguy cơ ngập; kiểm tra hệ thống thoát nước, kịp thời xử lý các điểm cản trở dòng chảy.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh đuối nước; điều chỉnh thời gian đến trường, tan học; nếu trường hợp cần thiết thì xem xét cho học sinh nghỉ học tại các khu vực ngập sâu, giao thông khó khăn. Sở Công Thương phối hợp kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng ngừa nguy cơ rò rỉ điện, chập điện tại các khu vực bị ngập.

Ngành chuyên môn vận hành cống ngăn triều cường ở phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ đề nghị các xã, phường tổ chức kiểm tra các tuyến đường, đặc biệt là các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí hư hỏng, tạo hố sâu nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ động tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý sớm các hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao, nhất là các tuyến đê bao, bờ bao tại khu vực ven biển, khu vực đầu nguồn và các cồn trên sông Hậu. Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ; tổ chức gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở.

Chủ động phương án bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, tổ chức bơm tiêu úng trong trường hợp mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp với triều cường gây ngập úng. Đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn…