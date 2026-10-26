Cần Thơ: Chủ động giữ nguồn nước ngọt, bảo đảm sinh kế người dân

Dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm năm ít nước; xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm từ tháng 12/2026. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân chuyển đổi sản xuất phía bên ngoài hồ nước ngọt Hậu Giang, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thành phố cần rà soát khả năng trữ nước của các hồ, kênh, ao, vùng trũng và công trình thủy lợi phù hợp; xây dựng phương án điều tiết nước theo từng khu vực. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân chuyển đổi sản xuất phía bên ngoài hồ nước ngọt Hậu Giang, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chủ động giữ nước ngọt chính là chủ động bảo vệ sinh kế, sức khỏe người dân, sản xuất và tương lai phát triển của thành phố. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Nếu được thực hiện từ sớm, bằng những giải pháp đồng bộ từ công trình thủy lợi đến quản trị số và thay đổi hành vi cộng đồng, Cần Thơ không chỉ giảm thiểu tác động của mùa khô 2026/2027 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong nhiều năm tới. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Việc bảo vệ hành lang sông, kênh rạch, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và bảo tồn những không gian có khả năng trữ nước tự nhiên cũng cần được quan tâm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chuyển đổi cây trồng ứng phó nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Việc bảo vệ hành lang sông, kênh rạch, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và bảo tồn những không gian có khả năng trữ nước tự nhiên cũng cần được quan tâm. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ chuyển đổi cây trồng ứng phó nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đối với cây lúa, cần đẩy mạnh tưới ngập khô xen kẽ ở những vùng có điều kiện phù hợp, quản lý mực nước ruộng theo nhu cầu sinh trưởng của cây, nạo vét và sửa chữa các công trình dẫn nước. (Ảnh: Duy Khương/ TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn theo kịch bản rủi ro rất cao, trong đó tính đến tình huống tương tự mùa khô 2019–2020 đối với xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Mỗi hộ gia đình, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp cần xem tiết kiệm nước là trách nhiệm thường xuyên. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ chuyển đổi cây trồng ứng phó nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người dân chuyển đổi sản xuất phía bên ngoài Hồ nước ngọt Hậu Giang, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)