Cần Thơ chủ động bảo vệ gần 100.000 ha lúa trước mưa lớn, triều cường

Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch lúa. (ảnh tư liệu).

Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, trong giữa tháng 9/2026, thời tiết trên địa bàn diễn biến xấu, mưa xuất hiện hầu hết các ngày với tổng lượng mưa tại Trạm Khí tượng Cần Thơ đạt 83,5 mm. Đợt mưa lớn diện rộng kết hợp kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp, ven sông và các tuyến đường giao thông.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, tình hình khí tượng thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của hiện tượng El Nino. Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11/2026, Cần Thơ dự kiến xuất hiện từ 4 đến 5 đợt triều cường cao, mực nước đỉnh triều trên sông Hậu và các kênh chính vượt mức báo động III từ 0,15 m đến 0,30 m. Mực nước sông hồ duy trì ở mức cao tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhằm chủ động bảo vệ cây trồng, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố hệ thống bờ bao, cống đập, chuẩn bị đầy đủ máy bơm và phương tiện tiêu úng để sẵn sàng vận hành khi xảy ra mưa lớn hay triều cường dâng cao.

Đối với cây lúa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân trồng lúa Thu Đông thường xuyên kiểm tra bờ bao. Những diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên cần cân nhắc thu hoạch sớm trước các đợt mưa lớn kéo dài để tránh đổ ngã, nảy mầm trên bông. Khi nước rút, bà con cần kiểm tra sức tăng trưởng của cây, giảm lượng phân đạm và tăng cường bón kali để giúp cây phục hồi.

Đối với vườn cây ăn trái, các địa phương hướng dẫn nông dân chủ động xẻ rãnh phụ thoát nước nhanh, không để nước ngâm kéo dài làm chết bộ rễ. Ở những vườn ngập sâu, cần cắt tỉa cành vô hiệu, chồi vượt, thậm chí tỉa bỏ hoa và trái non để giảm tiêu hao dinh dưỡng. Nông dân được lưu ý hạn chế đi lại trong vườn khi đất còn ngập nước nhằm tránh làm nén chặt đất; sau khi nước rút tiến hành xới nhẹ mặt đất phá váng, che phủ gốc xa thân bằng rơm rạ khô và bổ sung các chế phẩm sinh học kích thích bộ rễ phục hồi.

Ông Trần Vĩnh Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ thông tin, đến giữa tháng 9/2026, địa phương đã xuống giống được 99.764 ha lúa Thu Đông – Mùa 2026, đạt 102% so với kế hoạch; trong đó, lúa ở giai đoạn đẻ nhánh là 20.791 ha, đòng 46.413 ha và trổ 32.560 ha. Bên cạnh đó, tổng diện tích rau màu, cây ngắn ngày gieo trồng lũy kế đạt 112.144 ha; diện tích cây lâu năm đạt 119.779 ha; trong đó cây ăn trái chiếm 101.123 ha.

Do mưa dông kéo dài và độ ẩm không khí trung bình cao (86%), diện tích nhiễm sinh vật gây hại trên các loại cây trồng có xu hướng tăng nhẹ. Trên cây lúa, diện tích nhiễm sâu bệnh trong tuần đạt 181 ha (tăng 105 ha so với tuần trước), chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình. Các đối tượng gây hại chính gồm sâu cuốn lá (59 ha), cháy bìa lá (40 ha), đạo ôn cổ bông (30 ha), đạo ôn lá (27 ha) và rầy nâu (20 ha).

Đối với cây lâu năm, tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại ghi nhận 932,3 ha, tập trung ở các nhóm cây ăn trái chủ lực như mít (389,6 ha), sầu riêng (250,9 ha), cây có múi (124,3 ha) và xoài (58,7 ha). Các bệnh phổ biến gồm chảy gôm, thán thư, xơ đen, sâu đục trái, rầy xanh và bệnh thối rễ.