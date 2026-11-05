Cần Thơ chủ động bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2027

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của thành phố ước đạt 5.654,55 triệu kWh, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2025. Ước cả năm đạt 6.824,05 triệu kWh, tăng 8,37%. Công suất phụ tải cực đại đạt 1.105MW, tăng 6,35% so với năm trước.

Hiện hệ thống điện trên địa bàn có 58 tuyến đường dây 110kV, tổng chiều dài 766,83km và 36 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 2.648MVA. Nhìn chung, hệ thống cơ bản đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Trong năm 2026, ngành điện triển khai 11 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư khoảng 1.938 tỷ đồng và 50 công trình lưới điện trung, hạ áp với kế hoạch vốn sau điều chỉnh hơn 1.490 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số công trình 110kV còn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dự báo năm 2027, điện thương phẩm của thành phố đạt khoảng 7.368 triệu kWh, tăng 7,96% so với năm 2026; công suất phụ tải cực đại khoảng 1.196MW, dự kiến xuất hiện vào tháng 5. Giai đoạn 2027-2030, phụ tải cực đại có thể tăng lên 1.495MW, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 9.209 triệu kWh.

Để đáp ứng nhu cầu, EVNSPC dự kiến đầu tư các công trình lưới điện 110kV trong giai đoạn 2027-2028 với tổng vốn khoảng 941,98 tỷ đồng; đồng thời chuẩn bị đầu tư 50 công trình lưới điện trung, hạ áp trong năm 2027, tổng vốn dự kiến 1.791,27 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công thương làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành, địa phương và EVNSPC rà soát, cập nhật quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và các dự án đầu tư lớn.

Qua đó, xác định chính xác nhu cầu sử dụng điện, công suất phụ tải và tốc độ tăng trưởng từng năm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nguồn và lưới điện đồng bộ, bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển thành phố trong thời gian tới.