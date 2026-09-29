Cần Thơ: Cho thuê không được, phải điều chỉnh phương án khai thác tài sản công

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, chiều 29/9, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc xử lý, khai thác cơ sở hạ tầng, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện nhiều trụ sở phường Vị Tân đang thông báo cho thuê.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, các đơn vị cần rà soát để tổ chức thực hiện ngay những phương án xử lý tài sản đã được phê duyệt, trong đó có phương án cho thuê đất, cho thuê tài sản.

"Nếu cho thuê không được thì phải rà soát, điều chỉnh lại phương án. Không thể để tài sản đó mà không khai thác được", ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý, trường hợp phương án cho thuê không phù hợp thì cần xem xét, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp. Việc khai thác đất, tài sản của thành phố để kinh doanh phải có phương án phù hợp, trên cơ sở các quy định pháp luật cho phép về xử lý tài sản.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ, sau rà soát, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được xác định là 672 cơ sở. Trong số này, 381 cơ sở được xác định dự kiến đưa vào khai thác để tạo nguồn lực cho địa phương.

Lãnh đạo TP Cần Thơ sẽ xem xét phương án khác nếu không có người thuê trụ sở dôi dư.

Cụ thể, 231 cơ sở dự kiến thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 150 cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ. Hiện TP Cần Thơ đang triển khai các phương án xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phê duyệt.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ vừa thông báo chào mời cho thuê 22 trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Giá thuê khởi điểm các cơ sở từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm.

Tại khu vực Hậu Giang cũ có nhiều trụ sở được xem xét thông báo cho thuê như: Trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (cũ); Bảo hiểm xã hội Long Mỹ (cũ); Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy (cũ); Viện KSND huyện Vị Thủy (cũ); TAND huyện Vị Thủy; Viện KSND TP Ngã Bảy (cũ); Viện KSND thị xã Long Mỹ (cũ); TAND thị xã Long Mỹ; TAND TP Vị Thanh (cũ); Chi cục Thi hành án dân sự TP Vị Thanh (cũ)...

Ngoài ra còn có TAND huyện Châu Thành A (cũ), Bảo hiểm xã hội cơ sở Vị Tân, Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang (cũ), Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang (cũ) và Chi cục Thuế TP Vị Thanh (cũ).

Mỗi trụ sở cho thuê một năm giá vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Tại khu vực Sóc Trăng cũ có các cơ sở như Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Lợi, Viện KSND TP Sóc Trăng (cũ)... Trong khi đó, tại khu vực Cần Thơ cũ có Chi cục Thi hành án dân sự Thốt Nốt (cũ), Thống kê cơ sở Cờ Đỏ, Viện KSND huyện Thới Lai (cũ), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Lai (cũ)...

Theo thông báo, đa số các trụ sở có giá thuê khởi điểm dưới 1 tỷ đồng/năm. Giá khởi điểm cao nhất là trụ sở Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang (cũ), diện tích sàn hơn 1.000m², với mức giá hơn 1,7 tỷ đồng/năm.

Các trụ sở cho thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.