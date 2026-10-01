Cần Thơ cho thuê hơn 153.000 m² đất làm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II

Phối cảnh Trung tâm nhiệt điện Ô Môn. (Ảnh: VGP)

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 5020/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Điện Ô Môn II thuê 153.174,1 m² đất tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới để triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II.

Theo quyết định, diện tích đất được thuê có mục đích sử dụng là đất công trình năng lượng, với thời hạn sử dụng từ ngày quyết định cho thuê đất đến hết ngày 22/1/2071. Công ty TNHH Điện Ô Môn II thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Sau thời gian xây dựng cơ bản, dự án tiếp tục được miễn tiền thuê đất trong 11 năm theo quy định về ưu đãi đầu tư và tiền thuê đất.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích đo bản đồ địa chính số 104-2025 và 106-2025, tỷ lệ 1/10.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ lập và được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ thẩm định ngày 11/4/2025.

Trong tổng diện tích đất được thuê, có 5.358 m² nằm trong hành lang an toàn sông. Đối với phần diện tích này, doanh nghiệp không được xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Điện Ô Môn II, xác định mốc giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Điện Ô Môn II.

Thuế TP Cần Thơ được giao xác định tiền thuê đất, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các khoản giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, phí và lệ phí nếu có; thông báo nghĩa vụ tài chính để doanh nghiệp thực hiện và xác nhận hoàn thành việc nộp tiền thuê đất theo quy định.

Công ty TNHH Điện Ô Môn II có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan, quản lý và sử dụng diện tích đất đúng mục đích được thuê, đồng thời đầu tư xây dựng dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 31/12/2020. Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 và điều chỉnh lần thứ hai tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16/1/2026.