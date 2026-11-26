Dự án gần 1.000 tỷ đồng dừng sau khi xây hàng rào

Ngày 26/11, phóng viên đến dự án Nhà khách Thành ủy Cần Thơ vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Theo ghi nhận tại khu đất, hàng rào bao quanh đã xây dựng từ nhiều năm trước, hiện bắt đầu gỉ sét. Bên trong, cỏ mọc um tùm, không có công trình xây dựng hay người trông coi.

Sau khi thu hồi đất của 35 hộ dân, địa phương xây dựng hàng rào.

Mới đây, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 21/11/2026, phê duyệt danh mục 17 khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý để tổ chức cho thuê ngắn hạn.

Đáng chú ý, trong danh mục này có khu đất Nhà khách Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, xã Phong Điền, diện tích 114.169,2m², tương đương hơn 11,4ha.

Theo ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khu đất được định hướng cho thuê phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm công khai danh mục, xác định ranh giới cụ thể và tổ chức cho thuê theo quy định. Đơn giá khởi điểm được phê duyệt riêng cho từng khu đất trước khi công khai mời đăng ký thuê.

Khu đất nằm mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ gần 1km.

Dự án Nhà khách Thành ủy Cần Thơ được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ trước năm 2010, trên diện tích hơn 11,4ha đất nông nghiệp thu hồi của hơn 35 hộ dân, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2010, dự án được phê duyệt, giao Văn phòng Thành ủy làm chủ đầu tư. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một gồm 12 hạng mục như san lấp mặt bằng, cổng, tường rào, khu biệt thự, khu hội họp… với tổng mức đầu tư từ ngân sách 113,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2010-2012.

Giai đoạn hai dự kiến triển khai các hạng mục cao cấp hơn như khách sạn 5 sao, khu nhà công vụ, khu liên hợp thể thao, giải trí.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện san lấp mặt bằng với giá trị hơn 15 tỷ đồng và xây dựng hàng rào bao quanh, dự án phải tạm dừng do chủ trương cắt giảm đầu tư công đối với các công trình chưa cấp bách trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai trở lại. Sau 16 năm, khu đất rộng hơn 11,4ha tiếp tục nằm trong tình trạng chưa được khai thác theo mục tiêu đầu tư ban đầu.

Hiện đoạn giáp với trung tâm xã Phong Điền cỏ dại mọc đầy gây phản cảm đối với khách thập phương.

Từng lập quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất

Do dự án không thực hiện, cỏ dại mọc đầy, ngày 11/11/2024, UBND TP Cần Thơ phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Nhà khách Phong Điền. Mục tiêu lập quy hoạch là phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao tổ chức lập quy hoạch. Dự toán chi phí lập quy hoạch hơn 708,3 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, thời gian thực hiện năm 2024-2025.

Nội dung quy hoạch bao gồm khảo sát kiến trúc cảnh quan, thu thập thông tin về địa hình, giao thông, thủy văn, hiện trạng sử dụng đất và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội có liên quan.

Trên cơ sở đó, đơn vị lập quy hoạch nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp. Tuy nhiên, đến nay, khu đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng theo mục tiêu đầu tư ban đầu.

Việc đưa khu đất vào danh mục cho thuê ngắn hạn lần này mở thêm phương án khai thác trong thời gian chờ triển khai các bước tiếp theo. Dù vậy, cho thuê ngắn hạn không đồng nghĩa với việc dự án Nhà khách Thành ủy đã được điều chỉnh hoặc chấm dứt.

17 khu đất công được Cần Thơ đưa vào danh mục cho thuê ngắn hạn Theo Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 21/11/2026, UBND TP Cần Thơ phê duyệt danh mục 17 khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, với tổng diện tích 184.598,5m². Các khu đất được cho thuê ngắn hạn, thời hạn không quá 5 năm, phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ hoặc sản xuất phi nông nghiệp. Xã Phong Điền: Khu đất Nhà khách Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, tờ bản đồ số 12, thửa 428, diện tích 114.169,2m², cho thuê phục vụ thương mại, dịch vụ. Phường Cái Răng: Khu đất trường THCS tại đường D53, Khu dân cư Hồng Loan (14.827m²); khu đất Y tế Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ tại đường số 21, Khu dân cư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (5.253m²); khu đất Bảo hiểm xã hội Cần Thơ tại đường Trần Chiên (1.134m²). Cả 3 khu đất được cho thuê làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Phường Bình Thủy: Khu đất Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước số 15 tại hẻm 340, đường Cách Mạng Tháng 8 (7.256m²); khu đất số 286/26, hẻm 286, đường Cách Mạng Tháng 8 (4.557,9m²); khu đất hẻm 386, đường Cách Mạng Tháng 8 (2.139,7m²); khu đất Công ty TNHH MTV Nông súc sản xuất nhập khẩu CATACO tại hẻm 386, đường Cách Mạng Tháng 8 (1.002,3m²). Hai khu đất tại hẻm 286 và hẻm 386 được cho thuê phục vụ thương mại, dịch vụ; hai khu đất còn lại phục vụ sản xuất phi nông nghiệp. Phường Mỹ Xuyên: Khu đất thu hồi của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng quản lý tại ấp Chợ (8.928,3m²); khu đất thu hồi của Công ty CP Dược S.Pharm thuê tại ấp Tâm Trung (2.896,5m²). Cả hai khu đất được cho thuê phục vụ thương mại, dịch vụ. Các khu đất còn lại: Khu đất Y tế (sức khỏe sinh sản) tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình (8.840m²); khu đất tại khu vực Bình Dương B, đường tỉnh 918, phường Long Tuyền (6.240m²); khu đất tại ấp Ngan Rô, xã Trần Đề (2.808,6m²); khu đất khu vực 3 - An Khánh, phường Tân An (2.097,8m²); khu đất Nhà khách Cần Thơ, phường Tân An (493m²); khu đất số 151 đường Tầm Vu, phường Tân An (66,2m²); khu đất số 125 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều (1.889m²). Trong nhóm này, khu đất khu vực 3 - An Khánh và Nhà khách Cần Thơ được cho thuê phục vụ thương mại, dịch vụ; các khu đất còn lại phục vụ sản xuất phi nông nghiệp. tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm công khai danh mục, xác định ranh giới cụ thể và tổ chức cho thuê theo quy định. Đơn giá khởi điểm được phê duyệt riêng cho từng khu đất trước khi công khai mời đăng ký thuê.