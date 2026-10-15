Cần Thơ cho Điện gió Phú Cường thuê hơn 9.400 m² đất, miễn tiền thuê đến năm 2071

Ngày 8/10/2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 5168/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường thuê 9.417,6 m² đất tại phường Vĩnh Phước và phường Khánh Hòa để thực hiện dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý ký thay Chủ tịch, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thuê hơn 9.400 m² đất để xây dựng hạ tầng truyền tải điện

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường có trụ sở chính tại số 11 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, được Nhà nước cho thuê 9.417,6 m² đất để thực hiện hạng mục móng trụ đường dây 220kV thuộc dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B.

Diện tích đất được cho thuê nằm trên 34 thửa đất, trong đó phường Vĩnh Phước có 25 thửa và phường Khánh Hòa có 9 thửa. Vị trí, ranh giới các thửa đất được xác định theo 34 tờ trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ lập ngày 16/9/2026.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Việc cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Quyết định số 5168/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ về việc cho Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường thuê đất thực hiện dự án điện gió.

Mục đích sử dụng đất được xác định là đất công trình năng lượng (DNL).

Thời hạn thuê đất tính từ ngày ban hành quyết định đến ngày 30/10/2071, căn cứ theo thời gian hoạt động của dự án tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng trước đây.

Đáng chú ý, dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B đã trải qua ba lần điều chỉnh chủ trương đầu tư trong năm 2026.

Cụ thể, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 14/1/2026 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần thứ nhất.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 chấp thuận điều chỉnh lần thứ hai và Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ ba.

Miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn đến năm 2071

Một nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 5168/QĐ-UBND là việc miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích 9.417,6 m² được giao cho Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường sử dụng.

Theo đó, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, tính từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 31/12/2027.

Chính sách này được thực hiện theo khoản 2 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau thời gian xây dựng cơ bản, doanh nghiệp tiếp tục được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê còn lại.

Việc miễn tiền thuê đất trong giai đoạn này căn cứ theo điểm e khoản 3 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025.

REE sẽ mua lại công ty làm dự án điện gió của Tập đoàn Phú Cường - Ảnh: Phú Cường

Như vậy, theo quyết định, Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích 9.417,6 m² trong suốt thời hạn thuê đến ngày 30/10/2071.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương xác định mốc giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Thuế thành phố và UBND hai phường Vĩnh Phước, Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, sử dụng đất đúng mục đích, đúng chế độ sử dụng đất và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường (mã số thuế 0315213298) được thành lập tháng 8/2018, tiền thân là Công ty TNHH Mainstream Phú Cường.

Tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) thông qua chủ trương để công ty con REE Energy nhận chuyển nhượng cổ phần Điện gió Phú Cường.

Đến tháng 6/2026, REE nắm giữ 99,99% vốn tại doanh nghiệp này, với tổng giá phí nhận chuyển nhượng khoảng 528,3 tỷ đồng. Đầu tháng 10/2026, vốn điều lệ của Điện gió Phú Cường tăng lên 1.828 tỷ đồng.