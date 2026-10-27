Cần Thơ chi gần 73 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào Khmer

HĐND TP Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND về việc “Sửa đổi một số điều của Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn

Nghị quyết ban hành trên cơ sở Tờ trình của UBND TP Cần Thơ được HĐND thành phố này thông qua tại cuộc họp chuyên đề ngày 22/10. Trong đó có nội dung bổ sung mới vào Nghị quyết về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ.

Theo Tờ trình số 890/Tr-UBND của UBND TP Cần Thơ, địa phương này có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 16,8% dân số toàn thành phố, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 14,1% và chiếm 83,6% dân số đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer còn nhiều khó khăn.

Theo kết quả rà soát năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm lần lượt 34,9% và 25,8% trong tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn TP Cần Thơ.

Nhiều người là đồng bào dân tộc Khmer được bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ.

Hiện nay, Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với một số nhóm đồng bào tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số đã và đang sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…

Tuy nhiên, đối với người dân tộc thiểu số không thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng theo quy định, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer còn gặp khó khăn trong việc tự bảo đảm chi phí tham gia BHYT.

Do đó, việc đề xuất chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ là cần thiết, góp phần khắc phục khoảng trống chính sách, mở rộng và duy trì độ bao phủ BHYT theo hướng toàn dân, bền vững, không để khó khăn về kinh tế trở thành rào cản trong việc tham gia BHYT; đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chính sách dân tộc, nhằm giảm gánh nặng chi phí tham gia BHYT, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc Khmer, góp phần thực hiện lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân và an sinh xã hội.

Trên cơ sở nội dung trao đổi thống nhất của các sở ngành, cơ quan có liên quan tại cuộc họp ngày 8/9/2026, UBND TP Cần Thơ trình HĐND thành phố này thông qua Tờ trình với đề xuất bổ sung nội dung hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc Khmer đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ đến ngày 31/12/2027, dự kiến 42.709 người với kinh phí hỗ trợ là 72,936 tỷ đồng.

Tiếp tục điều chỉnh chính sách BHYT

Theo UBND TP Cần Thơ, hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai rà soát, đánh giá toàn diện mức hỗ trợ đóng BHYT hiện tại và đề xuất mức hỗ trợ mới phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và Quỹ BHYT.

Bộ Y tế cũng đang rà soát, xây dựng Nghị định quy định về mức đóng BHYT; đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng BHYT; danh mục một số bệnh khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo BHYT theo lộ trình

Ngoài ra, theo Khoản 2, Mục II, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 1/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ sẽ từng bước tăng mức đóng BHYT từ năm 2027 phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT theo lộ trình.

Trong danh sách khám sức khỏe toàn dân tại chùa Lâm Dồ, xã Trần Đề (Cần Thơ) từ 24-27/10, có rất nhiều người dân tộc Khmer.

Trong bối cảnh chính sách về mức đóng, mức hỗ trợ và mức hưởng BHYT đang được Trung ương rà soát, điều chỉnh theo lộ trình nêu trên, đồng thời căn cứ ý kiến về khả năng cân đối ngân sách TP Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay của Sở Tài chính, việc tham mưu chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng đến hết ngày 31/12/2027 là phù hợp lộ trình và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm tính liên tục của chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định quy định về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT (dự thảo lấy ý kiến kèm theo Công văn số 7472/BYT-BH ngày 5/10/2026 của Bộ Y tế) có dự kiến điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng như điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tối thiểu đối với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Trong thời gian tới, sau khi Trung ương ban hành chính sách mới, UBND TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tham mưu rà soát, trình HĐND thành phố ban hành, điều chỉnh chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp với quy định và khả năng cân đối của ngân sách TP Cần Thơ.