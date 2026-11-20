Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 CBSC phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chữa cháy đã ngăn được ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 4h sáng, công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra…

Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc).