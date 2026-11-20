Cần Thơ: Cháy trên 20.000 m2 kho nguyên liệu nhà máy giấy
Khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2. Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu
Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 CBSC phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.
Bước đầu, lực lượng chữa cháy đã ngăn được ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 4h sáng, công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra…
Nhà máy thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc).
Nguồn CAND: https://cand.vn/can-tho-chay-tren-20000-m2-kho-nguyen-lieu-nha-may-giay-post828217.html