Lực lượng chữa cháy nỗ lực khống chế, dập tắt ngọn lửa. (Ảnh: TRẦN LĨNH)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19/11, đám cháy bùng phát tại khu vực kho chứa nguyên liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m².

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ kho nguyên liệu có diện tích hơn 50.000m², chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu; riêng khu vực xảy ra cháy có khoảng 30.000 tấn.

Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp khoảng 200 người thuộc lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa.

Đến 4 giờ ngày 20/11, lực lượng chức năng đã ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, song công tác chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai.