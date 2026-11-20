Khoảng 23h ngày 19/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho chứa nguyên liệu của nhà máy giấy thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực kho chứa nguyên liệu của nhà máy giấy Lee & Man.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m². Do khu vực xảy ra cháy chứa lượng lớn nguyên liệu giấy dễ bắt lửa, đám cháy bùng phát dữ dội, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích hơn 50.000m², chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra hỏa hoạn đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Cần Thơ đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn ngọn lửa lan sang những khu vực lân cận.

Trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia khống chế đám cháy.

Các lực lượng tập trung triển khai phương án chữa cháy, ngăn chặn cháy lan nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn được ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do khối lượng nguyên liệu tại khu vực xảy ra cháy rất lớn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực phun nước khống chế đám cháy.

Đến khoảng 4h sáng 20/11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt đám cháy.

Nhà máy giấy thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc).

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.