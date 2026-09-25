Cần Thơ chạy đua '90 ngày đêm', tăng tốc giải ngân đầu tư công

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn qua xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt trên 75% trước ngày 28/9/2026.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm” hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III, hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung xử lý những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công.

Thành phố xác định việc tạo khối lượng hoàn thành thực tế, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán là những nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước hơn 19.616 tỷ đồng. Trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm,” thành phố đặt mục tiêu đến hết quý III/2026 đạt tỷ lệ giải ngân 75%, đồng thời phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân toàn thành phố vượt mốc này trước ngày 28/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận của Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình; khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch thực hiện chi tiết, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm cá nhân, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

Các đơn vị phải chủ động nhận diện, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn.

Công tác điều hành phải bám sát tiến độ thực tế của từng dự án, từng gói thầu, từng nhiệm vụ cụ thể; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh yêu cầu tập trung khai thông các nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội; đồng thời tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành hằng tuần và linh hoạt điều chuyển vốn khi cần thiết, theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chủ động xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn, hạn chế tối đa tình trạng phải hoàn trả vốn do nguyên nhân chủ quan. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026.

Trong lĩnh vực giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố tập trung giải quyết các khó khăn liên quan đến nguồn cung vật liệu cát, đá phục vụ Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 4 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Việc bảo đảm nguồn vật liệu được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì tiến độ thi công, tạo khối lượng hoàn thành, đáp ứng yêu cầu nghiệm thu và thanh toán theo kế hoạch.

Các đơn vị liên quan phải tăng cường phối hợp, chủ động xử lý vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được chỉ đạo giải quyết.

Đối với lĩnh vực y tế, Sở Y tế được yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện từng gói thầu, tập trung xử lý các phần việc còn lại, bảo đảm mục tiêu đưa Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vào vận hành thử nghiệm trong tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm tiến độ trình Bộ Xây dựng thẩm định vào cuối tháng 9/2026 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2026.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở quy hoạch, tạo không gian và nền tảng pháp lý cho phát triển hạ tầng, đô thị và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Để khai thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách và nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho phát triển, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lập danh mục các dự án còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung giải quyết trong tháng 9/2026, ưu tiên các dự án có khả năng tạo khối lượng thực hiện và đóng góp lớn cho tăng trưởng, giải ngân vốn.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, hỗ trợ pháp lý, tháo gỡ thủ tục đầu tư cho các dự án động lực, trong đó có Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, Sân golf Cồn Ấu và các dự án năng lượng. Quá trình xử lý phải xác định rõ từng khó khăn, trách nhiệm của cơ quan liên quan và thời hạn hoàn thành, hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính rà soát các dự án chậm tiến độ, đánh giá khả năng giải ngân, tham mưu phương án xử lý đối với những dự án không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, chỉ đạo.

Việc tổ chức đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm” không chỉ hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ giải ngân trong thời gian ngắn mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành đầu tư công, nâng cao tính chủ động, kỷ luật và hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị thi công. Theo đó, tiến độ giải ngân cần gắn với khối lượng xây dựng thực tế, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác sau đầu tư. Việc đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán phải bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng và sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hoạt động xây dựng, tạo việc làm, kích thích nhu cầu vật liệu, vận tải và các dịch vụ liên quan.

Hiệu quả của nguồn vốn không chỉ được thể hiện qua tỷ lệ giải ngân mà còn ở khả năng chuyển hóa vốn đầu tư thành công trình hoàn thành, năng lực hạ tầng và các giá trị kinh tế - xã hội lâu dài.

Việc tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công sẽ góp phần hạn chế tình trạng vốn được phân bổ nhưng không chuyển hóa kịp thời thành khối lượng thực hiện.

Đồng thời, kiểm soát tiến độ theo tuần, kịp thời điều chuyển vốn theo quy định đối với các dự án không có khả năng giải ngân sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, gắn giải ngân với chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, khai thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch. Rà soát điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án chiếm tỷ trọng vốn lớn trong kế hoạch vốn năm 2026, giám sát chặt chẽ kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đảm bảo đúng lộ trình, đúng tiến độ cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Anh Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đầu tư công vẫn là động lực có sức lan tỏa lớn nhất đối với nền kinh tế. Mỗi đồng vốn được giải ngân không chỉ tạo ra giá trị xây lắp mà còn thúc đẩy nhu cầu về vật liệu, vận tải, lao động và đầu tư của khu vực tư nhân.

"Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công cần được xem là ưu tiên điều hành trong những tháng cuối năm".Phó giáo sư, Tiến sỹ Phan Anh Tú nhấn mạnh./.