Cần Thơ chấp thuận thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại, tổng vốn dự kiến 1.560 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 199/TB-UBND chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, có 2 dự án của 2 doanh nghiệp được chấp thuận thực hiện thí điểm. Tổng diện tích đất của hai dự án là 21.556 m², tương đương hơn 2,1 ha; tổng mức đầu tư dự kiến 1.560 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Thương mại Đường tỉnh 925B, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Hồng Dân đề xuất. Khu đất thực hiện dự án nằm trên Đường tỉnh 925B, xã Đông Phước, TP Cần Thơ, có diện tích 15.322 m².

Dự án được thực hiện theo hình thức tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, với thời gian dự kiến 36 tháng. Diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 12.042,10 m², trong khi tổng diện tích đất ở dự kiến triển khai bằng toàn bộ diện tích khu đất, ở mức 15.322 m². Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 60 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Khu chung cư Vạn Phát RIVERSIDE CỒN KHƯƠNG, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đề xuất. Dự án nằm tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 12, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, với diện tích 6.234 m².

Khác với dự án tại Đường tỉnh 925B, dự án Vạn Phát RIVERSIDE CỒN KHƯƠNG được thực hiện theo hình thức tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự kiến 60 tháng, tổng diện tích đất ở dự kiến triển khai là 6.234 m² và tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Theo danh mục được thông qua, trong tổng diện tích 21.556 m² của hai dự án, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 12.042,10 m². Diện tích đất thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư/cá nhân có liên quan được xác định là 6.234 m².

Việc chấp thuận hai dự án nằm trong đợt 4 của danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Cần Thơ theo Nghị quyết số 171/2024/QH15. Danh mục này đã được HĐND TP Cần Thơ thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/9/2026.

UBND TP Cần Thơ cho biết, thông báo là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án thí điểm. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.