Cần Thơ chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở An Gia gần 126 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: khudothi.vn)

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu nhà ở An Gia tại ấp Thới Trung, xã Cờ Đỏ. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà ở An Gia, có trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ.

Dự án có tổng diện tích khoảng 31.784 m², đã trừ khoảng 327 m² mặt nước là kênh, rạch hiện hữu đi qua. Khu đất thực hiện dự án thuộc các thửa đất số 405, 406, 407, 410, 463, 232, 238, 114, 99, 72 và 64, tờ bản đồ số 29, ấp Thới Trung, xã Cờ Đỏ.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án cung cấp khoảng 181 lô nhà ở liên kế thấp tầng cùng các dịch vụ tiện ích kèm theo. Các công trình dự kiến gồm nhà ở liên kế thương mại cao tối đa 5 tầng, trường mầm non cao tối đa 3 tầng, công trình cây xanh - thể dục thể thao cao tối đa 2 tầng và các công trình hạ tầng khác.

Tổng vốn đầu tư dự án là 125,943 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 27,575 tỷ đồng và vốn huy động khoảng 98,369 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà ở An Gia có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí đủ vốn và triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch được duyệt; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, giao thông, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài chính theo dõi tiến độ thực hiện dự án, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án và chế độ báo cáo. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường; Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, UBND xã Cờ Đỏ có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, phương án kết nối hạ tầng giao thông và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư.