Cần Thơ chấn chỉnh liên kết dạy ngoại ngữ sau vụ giáo viên nước ngoài bạo lực học sinh

Giáo viên người nước ngoài bạo lực với học sinh trong giờ dạy ngoại ngữ. (Ảnh cắt từ clip)

Động thái này diễn ra sau sự việc giáo viên người nước ngoài (thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt) đánh và túm cổ học sinh lớp 2A2 Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt-Hoa vào ngày 22/9.

Vụ việc khiến 4 học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý trước sự chứng kiến của trợ giảng người Việt Nam. Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt đã chấm dứt hợp đồng với giáo viên này và nam giáo viên đã rời khỏi Việt Nam.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công an và các đơn vị liên quan rà soát tư cách pháp lý, giấy phép lao động của giáo viên nước ngoài và chương trình liên kết. Đồng thời, yêu cầu các trường không "khoán trắng" cho đơn vị liên kết, hoàn thiện quy chế quản lý và báo cáo kết quả trước ngày 30/11.