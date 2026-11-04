Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ

Theo đó, sau khi có báo cáo về vụ việc giáo viên người nước ngoài có hành vi bạo lực tại Trường Phổ thông Việt Hoa (phường Cái Răng), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của các em; kịp thời tư vấn, hỗ trợ và có biện pháp tuyên truyền, không để vụ việc ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh khác.

Ngành giáo dục thành phố phối hợp với Công an TP, Sở Nội vụ và UBND xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung, gồm: tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động giáo dục của đơn vị liên kết; hợp đồng liên kết; hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài; giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn hiệu lực theo quy định; chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy; việc thu, chi có bảo đảm tự nguyện, công khai, đúng quy định; công tác quản lý, giám sát lớp học và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường với đơn vị liên kết.

Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 30-11-2026.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp đối với các hoạt động giáo dục được tổ chức tại nhà trường, nhất là các tiết học có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy; không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin vụ việc tại Trường Phổ thông Việt Hoa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 22-9, hình ảnh từ camera cho thấy, trong giờ học tiếng Anh tăng cường của lớp 2A2 (Trường Phổ thông Việt Hoa), một giáo viên người nước ngoài đã có hành vi bạo lực đối với một số học sinh. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP Cần Thơ vào cuộc xác minh, làm rõ.