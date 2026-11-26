Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, TP Cần Thơ luôn quan tâm đầu tư giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận giáo dục bình đẳng, phát triển toàn diện.

Các chính sách hỗ trợ giáo dục được triển khai đồng bộ từ bậc mầm non đến giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và sau đại học. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 là nguồn lực quan trọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có hơn 74.000 học sinh DTTS đang theo học tại các cấp, chiếm khoảng 10,4% tổng số học sinh. Trong đó, khoảng 8.500 trẻ ở bậc mầm non, 31.000 học sinh tiểu học, 24.000 học sinh THCS và 10.500 học sinh THPT.

Mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố, duy trì hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động học sinh DTTS ra lớp, duy trì việc học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Thành phố Cần Thơ hỗ trợ học tập cho hàng nghìn học sinh

Ở bậc mầm non, thành phố chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, từng bước làm quen với môi trường học tập và chuẩn bị nền tảng để tiếp tục học lên các cấp học tiếp theo.

Các cơ sở giáo dục vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhiều hoạt động vận động trẻ đến trường được triển khai, nhất là đối với trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT, các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, tiền ở, cấp học bổng, hỗ trợ gạo và phương tiện học tập được triển khai, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn.

Hơn 6.480 học sinh học tại trường dân tộc nội trú

Cần Thơ hiện duy trì hệ thống 13 trường phổ thông dân tộc nội trú với hơn 6.480 học sinh. Đây là mô hình giáo dục có ý nghĩa trong việc tạo môi trường học tập, sinh hoạt, rèn luyện cho học sinh DTTS, nhất là các em ở địa bàn khó khăn.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Thành phố còn có Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tổ chức giảng dạy cấp THCS và THPT cho học sinh dân tộc Khmer, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ văn hóa của đồng bào.

Công tác dạy tiếng nói, chữ viết DTTS tiếp tục được quan tâm. Hiện thành phố tổ chức dạy tiếng Khmer tại 141 trường với 1.766 lớp, 48.016 học sinh; dạy tiếng Hoa tại 6 trường với 79 lớp, 2.124 học sinh.

Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy gồm 241 giáo viên tiếng Khmer và 56 giáo viên tiếng Hoa. Việc duy trì dạy tiếng dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu, trân trọng tiếng nói, chữ viết và bản sắc của dân tộc mình.

Hàng nghìn học sinh được tiếp sức đến trường

Các chính sách hỗ trợ học sinh DTTS được triển khai góp phần thiết thực chăm lo đời sống, giảm chi phí học tập cho gia đình, tạo động lực để các em tiếp tục đến trường.

Trong năm 2025, khoảng 11.700 học sinh DTTS được hưởng chính sách hỗ trợ học tập với tổng kinh phí khoảng 14,8 tỷ đồng. Khoảng 3.900 học sinh được hỗ trợ gạo và tiền ăn, tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 400 học sinh DTTS được cấp học bổng từ các chương trình hỗ trợ và nguồn xã hội hóa.

Những chính sách này góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, giúp các em yên tâm đến trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ huy động học sinh DTTS ra lớp hằng năm đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh DTTS được hưởng chính sách hỗ trợ đạt trên 95% số đối tượng đủ điều kiện.

Không chỉ chăm lo học sinh phổ thông, thành phố còn chú trọng đào tạo nghề, giáo dục đại học và sau đại học, tạo cơ hội để thanh niên DTTS nâng cao trình độ, có nghề nghiệp ổn định và đóng góp cho quê hương.

Phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho thanh niên

Giai đoạn 2021-2025, thành phố có khoảng 35 học sinh, sinh viên DTTS được cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các ngành đào tạo chủ yếu gồm sư phạm, y tế, quản lý nhà nước và nông nghiệp, phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Tỷ lệ sinh viên cử tuyển tốt nghiệp có việc làm đạt trên 80%, phần lớn công tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương vùng đồng bào DTTS.

Cùng với đó, hàng nghìn lượt sinh viên DTTS được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, tín dụng sinh viên; khoảng 40 sinh viên được nhận học bổng hằng năm từ các chương trình hỗ trợ. Nhiều cán bộ trẻ là người DTTS được tạo điều kiện học sau đại học từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ tại địa phương.

Thành phố hiện có 80 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động. Công tác đào tạo nghề được triển khai gắn với nhu cầu thị trường lao động, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, cơ khí, điện - điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và dịch vụ du lịch.

Đối với thanh niên DTTS, các chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, khởi nghiệp và chuyển giao khoa học kỹ thuật được quan tâm triển khai. Qua đó, thanh niên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống gia đình và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những kết quả trong giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên DTTS cho thấy sự quan tâm của thành phố trong thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo an sinh xã hội. Việc đầu tư cho giáo dục, tạo cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn xây dựng nguồn nhân lực, phát huy nội lực đồng bào, tạo nền tảng để vùng đồng bào DTTS phát triển bền vững.