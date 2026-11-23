Tại hội nghị, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, thay mặt Đoàn báo cáo với cử tri tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri. Ảnh Tô Thắm

Bày tỏ sự đồng tình với những quyết sách quan trọng của Quốc hội, cử tri kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế, đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến, hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật và hộ khó khăn; tăng cường kiểm soát hàng giả, an toàn thực phẩm...

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, báo cáo tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ hai và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh Tô Thắm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Bích Liên (phường An Bình Kiến) nêu ý kiến, việc thực hiện chủ trương chuyển nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, qua đối chiếu chúng tôi thấy Quy định 299-QĐ/TW vẫn giao nhiệm vụ này cho Ban Xây dựng Đảng, trong khi Quy định 301- QĐ/TW chưa xác định rõ những việc Mặt trận cấp xã chủ trì tham mưu cho cấp ủy sau chuyển giao.

Vì thế, cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội góp ý Ủy ban MTTQ Trung ương phối hợp tham mưu sửa đổi để đồng bộ 2 quy định này, cụ thể cần xác lập rõ cơ chế phân công nhiệm vụ sau chuyển giao, tránh tình trạng nhiệm vụ đã chuyển nhưng quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chưa được điều chỉnh tương ứng.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những nỗ lực, kết quả phát triển của TP Cần Thơ thời gian qua.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị TP Cần Thơ đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thực tiễn; cần quy hoạch các vùng sản xuất đủ lớn để thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng và giá trị nông, thủy sản.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị, đề cập những định hướng phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới. Ảnh Tô Thắm

“Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế trong sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, Cần Thơ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư bài bản, phát triển các vùng sản xuất tập trung và phát huy vai trò các trung tâm nghiên cứu của vùng”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Về tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành phố tiếp tục rà soát việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, nhất là ở cấp xã; bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

"Chúng ta phân cấp, phân công nhiệm vụ chuẩn, chúng ta mô tả được vị trí việc làm chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng biên chế chuẩn. Theo đó, chất lượng biên chế và hiệu quả của biên chế sẽ đáp ứng được đối với nhu cầu đặt ra trong nhiệm vụ mà chúng ta áp dụng trên địa bàn." - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao bảng tượng trưng 20 căn nhà đến lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh TT

Đối với kiến nghị của cử tri, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết và trả lời cụ thể, nhất là những vấn đề tồn đọng kéo dài. Các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nghiêm túc tiếp thu, theo dõi việc giải quyết kiến nghị; đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng thành phố và vùng ĐBSCL ngày càng phát triển.

Dịp này, thông qua sự vận động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 25 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; đồng thời, hỗ trợ 1,6 tỉ đồng xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết thông qua Quỹ Vì người nghèo thành phố.